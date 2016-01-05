Рекомендации врачей по избежанию гололедных травм

Новости Беларуси. «Внимание. Скользко». Около 400 человек обратились в больницы Минщины после резкого снижения температуры за окном. С начала декабря медики наблюдают увеличение травматизма. Пациенты обращаются с переломами и растяжениями.

Чтобы предупредить неприятности, врачи рекомендуют носить удобную обувь с высоким верхом, но на низком подъеме. Также советуют не находиться долгое время на свежем воздухе при больших морозах. С обморожениями пациентов поступает мало, однако необходимо помнить о мерах предосторожности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Лашин, врач-травматолог-ортопед Узденской центральной районной больницы:

Удобная, нигде не стесняющая зимняя обувь. Это как при обморожениях, переохлаждениях, так, в принципе, и при любом травматизме. Естественно, надо укрывать все открытые участки тела, то есть, должны быть укрыты щеки, подбородок. Это можно делать с помощью шарфа. Желательно не носить металлические изделия, то есть золото, серебро. Надо отказаться от спиртных напитков, потому что теплоотдача при приеме алкоголя намного выше, чем в обычном состоянии.