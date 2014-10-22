Психолог Нелли Куприянович рассказала о методах борьбы с заиканием

Король Великобритании Георг 6-ой долгое время страдал от заикания. Помочь ему не мог ни один специалист. Лишь благодаря нестандартным методам логопеда Лайонела Лога он смог избавиться от недуга, который мешал его политической карьере. Заикание — серьезная проблема примерно для 3-5% людей. Причем считается, что женское население страдает от нее в 4 раза чаще, чем мужское. Причин возникновения косноязычия множество — неправильное функционирование речевого аппарата, наследственность, особенности нервной системы. Но часто корни болезни можно искать внутри самого себя.

От заикания не застрахован никто. Даже гении и знаменитости. К примеру, оратор Демосфен, ученый Исаак Ньютон, Уинстон Черчилль, король рок-н-рола Элвис Пресли, комик Роуэн Аткинсон, актриса Мэрлин Монро, актер Брюс Уиллис страдали от этого недуга. Чтобы побороть его, пришлось потратить немало сил и проявить терпение. Поэтому, если вы хотите избавиться от заикания, прежде всего, следует очень захотеть.

Сегодня не существует единого метода борьбы с заиканием. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут.

Чаще читайте стихи! Причем, выговаривайте каждую букву и слог четко, медленно. Потом соединяйте их в слова. Ежедневные тренировки помогут раскрепоститься и произносить фразы увереннее.

С орехами во рту. Тренируйтесь по несколько раз в день, и результат не заставит себя ждать.

Считается, что во время пения человек не может заикаться. И это правда. Поэтому не стесняйтесь петь как можно громче и увереннее! Кроме тренировки речевого аппарата, займитесь своим внутренним миром.

Людям, которые страдают от заикания, будут полезны занятия йогой, каратэ и плаванием. Йога — отличный способ восстанавливать дыхание, которое важно для правильного произношения фраз.

Делайте специальные упражнения. Вот одно из них: встаньте прямо, поставив ноги на ширину плеч, а руки положите на пояс. Теперь сделайте поворот головы влево, быстро и шумно вдохните. Выдыхать нужно на повороте головы в другую сторону. Повторите упражнение в обратном порядке и так 8 вдохов.

Оказывается, помочь избавиться от заикания могут народные средства. К примеру, настои валерианы, ясенца белого или пустырника. Можно сделать специальный отвар: срежьте яблочную кожуру, залейте ее теплой водой и пейте перед сном по 200-300 миллилитров.

Если простые способы не помогают, обращайтесь к специалистам. И тренируйтесь выступать перед публикой, забудьте о страхе и стеснении. И тогда у вас все обязательно получится.