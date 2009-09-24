Получена вакцина, снижающая риск заражения ВИЧ на 32%

Таиландские ученые представили экспериментальную вакцину, почти в три раза снижающую риск заражения вирусом иммунодефицита человека.

Как заявили тайские врачи и представители Вооруженных сил США в ходе состоявшейся в Бангкоке пресс-конференции, впервые экспериментальная вакцина против вируса оказалась эффективной. По их словам, препарат снижает риск заражения ВИЧ почти на 32%. Результаты исследований были обнародованы после того, как вакцину опробовали на 16 тыс. добровольцев в Таиланде.

Вакцина была создана путем комбинирования двух предыдущих вакцин от ВИЧ. Результат озадачил ученых, которые не могут понять, почему смесь двух вакцин стала такой успешной, передает БЕЛТА.

«Это первое доказательство того, что возможно создать безопасную и эффективную вакцину. И хотя мы пока еще не получили все ответы на вопросы, исследование имеет большое значение для разработки ВИЧ-вакцины в будущем», - заявил доктор Джером Ким, полковник американских вооруженных сил из Армейского исследовательского института им. Вальтера Рида в Мэриленде, который помогал проводить исследование.