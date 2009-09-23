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Измерить давление - в универмаге

23 сентября 2009 17:38
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В импровизированные медпункты превратились все универмаги Минска.

На приём – без талончика и без предварительной записи. У кардиологов от пациентов не было отбоя. измерить артериальное давление

измерить артериальное давление

измерить артериальное давление

# Здоровье # Фотофакт

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