Измерить давление - в универмаге

На приём – без талончика и без предварительной записи. У кардиологов от пациентов не было отбоя.
На повестке дня руководителей ведущих диагностических медицинских центров Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Молдовы – широкий круг тем.
В Беларуси проходит республиканская акция кардиологов.
Венерические заболевания: симптомы, лечение, профилактика.
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