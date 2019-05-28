Перекусы: почему они нужны и какими должны быть

Марта Марудова, диетолог:

Перекусы должны быть максимально полезными. То, что они должны быть, я категорически «за». По одной простой причине: ребенок бегает, скачет, он тратит много умственной энергии, он тратит много физических сил и поэтому она должна восполняться пищей, на это нужно обращать особое внимание.

Специалисты отмечают, перекусы особенно нужны детям от 3 до 5 лет, ведь именно в этом возрасте они особенно активны.

Марта Марудова:

Конечно, когда взрослому говоришь о том, что ребенку полезно перекусывать, обычно взрослые кривятся, понимая то, что сейчас придется каким-то образом в ребенка запихивать брокколи. Уважаемые взрослые, пожалуйста, релакс, есть много замечательных продуктов, которыми можно накормить своего ребенка. Практически любой ребенок любит чипсы, пожалуйста, кормите чипсами, только это чипсы должны быть не из магазина, а самодельные.

Врачи настаивают: во время перекуса важен не столько сам продукт, сколько его количество и качество.

Марта Марудова:

Если ребенок крайне устал умственно и физически, он голоден, поэтому пожевать огурчик не всегда будет уместно. Здесь мы берем белковый продукт. Для поддержания какого-то уровня энергии здесь может быть яблоко, груша, небольшой овощной либо фруктовый перекус.