Мир отмечает День донора крови

Проблема безопасности донорской крови и ее компонентов достаточно остро стоит во всем мире, в том числе и в развитых странах.

В Беларуси с этой целью разработана и успешно функционирует целая система по отбору безопасных доноров. В частности, система предварительной записи и проверки списков желающих сдать кровь по картотеке Единого донорского центра позволяет не допустить в ряды доноров случайных или больных людей. Функционирует оптимальная, рекомендованная ВОЗ, система службы крови. Благодаря сохранению донорской базы, в республике достигнуто полное удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в компонентах крови.



При отборе также изучается их образ жизни в целом и сексуальное поведение. Каждая доза крови подлежит обязательному лабораторному обследованию на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Всемирный день донора крови отмечается в 192 страны мира. Его проведение - знак признательности и благодарности людям, которые добровольно и безвозмездно спасают жизни других. В этом году его тема - "Безопасная кровь для безопасного материнства".

Пропаганда донорства в Беларуси имеет давние традиции и основана на постоянном мониторинге мотивации доноров. Их обязательное анкетирование показало, что основной мотив для сдачи крови - альтруизм и желание помочь близким. Материальную заинтересованность высказали всего 8% доноров.

