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Минздрав Беларуси утвердил новые требования к услугам соляриев

27 июля 2012 06:23
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси утвердил новые требования к услугам соляриев. Теперь их нельзя будет размещать в подвальных этажах жилых и общественных зданий. Помещение солярия в жилых домах допускается только на первом этаже с обеспечением отдельного входа. А размещать в таком солярии можно не более трех установок для загара.

Также, согласно новому постановлению, при размещении солярия в парикмахерской или косметическом кабинете рабочий зал с установкой ультрафиолетового облучения должен быть обособленным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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