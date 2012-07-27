Новости Беларуси. Минздрав Беларуси утвердил новые требования к услугам соляриев. Теперь их нельзя будет размещать в подвальных этажах жилых и общественных зданий. Помещение солярия в жилых домах допускается только на первом этаже с обеспечением отдельного входа. А размещать в таком солярии можно не более трех установок для загара.

Также, согласно новому постановлению, при размещении солярия в парикмахерской или косметическом кабинете рабочий зал с установкой ультрафиолетового облучения должен быть обособленным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.