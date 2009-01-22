Медицинская реабилитация направлена на устранение последствий после перенесенных заболеваний. Медицинская реабилитация включает в себя комплекс мер: физиотерапия, лечебная физкультура, психотерапия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

ЦЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Смычек, Василий Борисович, директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, профессор:

Медицинская реабилитация включает все методы, средства, которые направлены на устранение ограничений жизнедеятельности человека. В основном мы направляем свои усилия не на ликвидацию заболевания, а на устранение последствий болезни. У одного отсутствуют способности передвигаться, у другого нарушена речь — эти последствия мы стараемся уменьшить.

На сегодняшний день в Беларуси свыше 300 центров реабилитации, но больных, которым нужна помощь, год от года меньше не становится. В первую очередь реабилитацию проходят пациенты с инфарктами, большую работу реабилитологам дает и травматология, неврология — мозговые катастрофы, инсульты.

Василий Смычек:

По статистике из 100 человек, которые перенесли мозговой инсульт, 30-40 погибает. Из выживших только 10% возвращаются к труду, остальные становятся инвалидами. Знаем ли мы свой уровень холестерина после 40 лет, уровень сахара в крови, уровень артериального давления? А человек должен постоянно следить за собой.

В РНЦП проводится экспертная оценка состояния здоровья человека в тех случаях, когда люди не согласны с решением той или иной медико-реабилитационной комиссии.

Василий Смычек:

Если раньше наша экспертиза была направлена на запретительные меры: это противопоказано, не допускать к каким-то видам работ. Сегодня мы перестраиваемся на разрешительные методы. Все пациенты с онкологическими заболеваниями, которые находились на реабилитации, при выписке получают выписной эпикриз, в котором указан не только диагноз и чем его лечить, но и какие имеются ограничения жизнедеятельности и рекомендации.

Длительный пастельный режим приводит к ослаблению мышц живота, нарушению дыхания, увеличению тромбоза вен нижних конечностей, поэтому реабилитация начинается еще в профильном отделении стационара, затем следует ее ранний этап, но уже в специализированных центрах. В отделении экспертизы пациенты проходят не только обследование, но и курс восстановительного лечения.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Василий Смычек:

Если человек объединяется с болезнью, врачи не смогут ничем помочь, а если пациент объединяется вместе с врачом против болезни — это уже великое дело.

Елена Сироткина, врач-психотерапевт:

Основная цель психотерапии — чтобы человек поверил в психолечение, что у него есть свои собственные внутренние резервы, чтобы бороться с болезнью. Должна быть именно достаточная информированность и семьи, чтобы они поддерживали пациента, знали, как себя вести и как ему помочь, чтобы он не находился сам с собой в изоляции.

Александр Мартыневский, заведующий отделением ЛФК и физиотерапии:

Лучше всегда пациента похвалить, даже если он ленится.

У больных онкологией существует пять типических фаз поведения.

Елена Сироткина:

Первая — нежелание знать и изоляция, потом гнев и отвергание заболевания, потом фазы переговоров и обращения за помощью к врачам, депрессивное состояние, смирение с болезнью.

Психотерапевту важно распознать, на каком этапе находится этот процесс. В подавляющем большинстве люди просто не умеют противостоять стрессу, не умеют грамотно решать проблемы, не умеют просто расслабляться, что и приводит к болезни. Методики, которые используют психотерапевты, переплетаются друг с другом, но применяют их строго индивидуально.

Елена Сироткина:

Релаксация, ДПДГ-методика, которая основана на движении глаз и оказывает противотревожный эффект. Если видно, что человек достаточно внушаемый и ему это может помочь, то мы используем гипноз. Еще одна методика - работа с положительными установками - поменять отрицательное представление о раке на положительное, потому что рак не обязательно смертелен. Иногда достаточно собственных ресурсов, чтобы бороться с недугом. Если пациент трудно поддается лечению, в бой идет и психофармакотерапия, лекарственный метод лечения нервных и психических расстройств. Эта методик основана на применении нейролептиков, психостимуляторов, антидепрессантов, и транквилизаторов.

Очень важна взаимная поддержка пациента, опыт тех, кто уже прошел первичную реабилитацию. Материальным подтверждением улучшения состояния пациента становится лабораторное исследование, с которого начинается этап реабилитации, им же и заканчивается.

Светлана Сауляк, врач-лаборант:

Мы видим то, что не видит практически никто, мы видим клеточные изменения. Есть ли у больного анемия на данный момент, то лабораторные исследования отражают степень концентрации лейкоцитов. Если у пациентов заболевание щитовидной железы, то возникает нарушение минерального обмена. Мы исследуем содержание кальция, фосфора, и по их величинам врачи-эндокринологи проводят лечение.

У онкологических больных оценивается прежде всего прогноз.

Василий Смычек:

Иногда даже при удовлетворительном состоянии пациента мы должны определять более высокую группу инвалидности.

Елена Сироткина:

Если человек в хорошем настроении, то у него включаются физиологические процессы, которые совершенно по-другому восстанавливают организм, выделяются определенные вещества, которые помогают человеку бороться с этим.

ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Александр Мартыневский:

Дыхательная гимнастика оптимизирует систему дыхания, кровообращения, что обеспечивает улучшенные обменные процессы в организме.

Положительная цепная реакция передается новичкам, когда они видят результат компрессионной терапии. Это единственный метод на сегодня который избавляет от отека конечностей, отеков, которые возникли после мастэктомии. Для уменьшения отеков и воспалительных проявлений используются аппараты, создающие высокочастотную импульсное магнитное поле.

Александр Мартыневский:

Если использовать различные индукторы, то можно воздействовать на кисть, на сустав, на поясницу, на внутренние органы.

При лечении отеков верхних и нижних конечностей используется антилимфодемный массаж.

Александра Чистая, медсестра отделения ЛФК и физиотерапии:

Под действием лазеротерапии происходит общая стимуляция организма в целом, улучшается сон, увеличивается приток сил. Этот метод также обладает противоотечным и обезболивающим действием.

После оперативного вмешательства у многих пациентов появляется страдание голоса из-за перенесенного наркоза.

Александр Мартыневский:

После операции на щитовидной железе у многих пациентов начинаются проблемы с голосом.

Привести в порядок верхние дыхательные пути помогает галотерапия. Систематизируется работа органов дыхания и опосредованно органов сердечно-сосудистой системы.

В каждой поликлинике есть отделение или кабинет медицинской реабилитации. Здесь врач составляет индивидуальную программу и ведет пациента в соответствии с ней. Если больной нуждается в продолжении реабилитации, то он вправе претендовать на повторное обследование и лечение в стационарных условиях.

Василий Смычек:

По официальным данным на каждый доллар, вложенный в реабилитацию, чистая прибыль составляет 6-7 долларов. Реабилитация — дело хлопотное, но прибыльное. Человек выздоравливает и идет на работу, за счет невыплаты пенсий по инвалидности государство получает около 8-9 млрд рублей.