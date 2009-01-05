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Белорусские трансплантологи впервые В 2009 году проведут операцию по пересадке сердца и кишечника

05 января 2009 17:56
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А также они выполнят трансплантацию поджелудочной железы и почки одновременно.

Достижениям в трансплантололгии способствуют научные исследования в области стволовых клеток. Уже сейчас учёные говорят о перспективе в недалёком будущем практиковать лечение неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также применять стволовые клетки – как альтернативу оперативному вмешательству. Расширению видов трансплантации и увеличению количества операций будет способствовать создание в следующем году республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей на базе 9-й клинической больницы. Здание планируется ввести в строй в декабре 2009-го.

Ещё несколько лет назад  пересадка стволовых клеток онкологическим больным давала положительные результаты лишь в половине случаев. Сегодня  статистика более утешительна. К примеру,  из 70-ти операций по трансплантации костного мозга, проведённых в минской 9-ой клинической больнице в прошлом году, успешными оказались 69. 

Беларусь сегодня – полноправный участник Европейской Ассоциации Центров Трансплантации Костного Мозга и наряду со странами ЕС участвует в ряде исследований. Это значит, что  все  европейские стандарты в клеточных технологиях применяются и у нас. 

Новые способы получения стволовых клеток и расширение сферы их применения - от стандартных путей белорусская наука шагнула в сторону. Сечас учёные работают над выделением клеток не только из костного мозга, но и из хрящевой,  жировой ткани. И даже - из пуповинной крОви. 

Уже сегодня в Беларуси благодаря клеточному методу успешно борются с онкологическими заболеваниями. В ближайшей перспективе – лечение рассеянного склероза, болезней сердца, инсультов. Не за горами ещё один прорыв – с помощью стволовых клеток в будущем можно будет искусственно вырастить часть повреждённого органа. 

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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