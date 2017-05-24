Маска для сна: может ли она сделать сон здоровым и крепким?

Сон в цветах, звёздах, зверушках или супергероях. Этим утром мы поговорим о простом, но для некоторых незаменимом аксессуаре – маске для сна. Может ли она сделать сон здоровым и крепким, а утро после него бодрым и энергичным?

Зато на выходных, когда можно дольше понежиться в кровати, Варвара и вся её семья не обходится без масок. Каждому девушка шьёт с учётом вкусов и пожеланий.

Именно в длительных поездках в автобусе, поездах, на самолёте – маска для сна должна найти место в вашем чемодане. И тогда дневной свет или читающий при ярком освещении попутчик не помешают вам заснуть когда и где угодно.

Во время сна в темноте происходит выработка мелатонина – гормона сна, который регулирует биоритмы и укрепляет иммунитет. Маска как раз помогает обмануть наш организм и сымитировать наступление ночи.

Так что маска для сна нам нужна только в тех случаях, когда приходится погружаться в царство морфея в нестандартных условиях. При этом изделие важно выбрать из натуральных материалов и скорректировать его по размеру. Иначе пользы от маски не будет, а вот вред возможен.

Помните негласное правило: как ночь проведёшь, так и новое утро встретишь.