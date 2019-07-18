Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси

История музея, посвященного развитию медицины в Беларуси, берет свое начало ещё в далеком 58 году.

Тогда профессор кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения медицинского института Григорий Романович Крючок своими силами собрал первую коллекцию предметов, которые и легли в основу современной экспозиции.

Тамара Лыскова, старший научный сотрудник Музея истории медицины Беларуси:

На сегодня в фондах музея это более 40 тысяч предметов. Это медицинский инструментарий, рукописные книги, тексты лекций по медицинским предметам и, конечно, личные вещи медиков, которые попали к нам благодаря потомкам.

Историки отмечают, что развитие медицины в Беларуси напрямую связано с возникновением первых поселений на территории страны. Тогда древние люди могли оказывать первую медицинскую помощь.

Вера Сысоева, заведующий Музеем истории медицины Беларуси:

Для личной гигиены люди использовали костяные гребни. Этим гребням уже примерно около тысячи лет. Археологи также находят и миниатюрную керамическую посуду. Ученые предполагают, что это была мерная посуда – определённая доза лекарства принималась.

Использовали примитивные орудия труда, например, костяные проколки в качестве скальпеля или ножа. Но, увы, понять природу своих заболеваний древние люди не могли.

Вера Сысоева:

Считали, что в человека вселяются злые духи. Ну и как же люди защищались от злых духов? Носили амулеты, либо еще их называли «обереги». Это амулеты-шумёлы, звуки монет отгоняют от себя злых духов. Интересный амулет «змеевик»: сколько змей было изображено, от стольких заболеваний якобы «змеевик» и защищал.

Когда избавиться от заболевания своими силами не удавалось, на помощь взывали потусторонние силы. Этим методом активно пользовались местные знахари. Они прекрасно разбирались в целебных травах и могли заговаривать недуг волшебными заклинаниями.

Вера Сысоева:

У нас в музее есть картина первой половины 19 века. На этой картине как раз-таки показаны способы лечения, которые существовали в средние века. Видно: у человека пиявки стоят на шее и руке, тут – кровопускание идет, ногу ампутируют.

В 18 веке в Беларуси открывается Гродненская медицинская академия для городских медиков, что повлияло на развитие здравоохранения в стране. В этой школе готовили повивальных бабок, сегодня их называют акушерками. Руководил академией французский ботаник и биолог Жан Эммануэль Жилибер.

Вера Сысоева:

Первое упоминание об аптеках на нашей территории мы находим в документах второй половины 16 века. У нас гравюры в экспозиции представлены, на которых показано, как аптеки были оборудованы. Рецепт универсального противоядия: называется это лекарство «териак Митридата». Конечно, это было дорогостоящее лекарство. В состав таких териаков входило и 50, и 70 компонентов.

В музее можно увидеть еще один уникальный экспонат – фартук и косынка сестры милосердия могилевской общины Красного креста. Удивительно, что это один из пяти комплектов, который смог сохраниться со времен Первой мировой войны до наших дней.

Тяжело приходилось врачам, которые работали в сельской местности. Один из самых известных сельских врачей у нас в республике – это Станислав Нарбут. Он долго проработал в Браславе, основал там больницу.