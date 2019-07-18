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Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси

18 июля 2019 09:28
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История музея, посвященного развитию медицины в Беларуси, берет свое начало ещё в далеком 58 году.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-1

Тогда профессор кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения медицинского института Григорий Романович Крючок своими силами собрал первую коллекцию предметов, которые и легли в основу современной экспозиции.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-4

Тамара Лыскова, старший научный сотрудник Музея истории медицины Беларуси:
На сегодня в фондах музея это более 40 тысяч предметов. Это медицинский инструментарий, рукописные книги, тексты лекций по медицинским предметам и, конечно, личные вещи медиков, которые попали к нам благодаря потомкам.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-7

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-9

Историки отмечают, что развитие медицины в Беларуси напрямую связано с возникновением первых поселений на территории страны. Тогда древние люди могли оказывать первую медицинскую помощь.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-12

Вера Сысоева, заведующий Музеем истории медицины Беларуси:
Для личной гигиены люди использовали костяные гребни. Этим гребням уже примерно около тысячи лет. Археологи также находят и миниатюрную керамическую посуду. Ученые предполагают, что это была мерная посуда – определённая доза лекарства принималась.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-15

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-17

Использовали примитивные орудия труда, например, костяные проколки в качестве скальпеля или ножа. Но, увы, понять природу своих заболеваний древние люди не могли.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-20

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-22

Вера Сысоева:
Считали, что в человека вселяются злые духи. Ну и как же люди защищались от злых духов? Носили амулеты, либо еще их называли «обереги». Это амулеты-шумёлы, звуки монет отгоняют от себя злых духов. Интересный амулет «змеевик»: сколько змей было изображено, от стольких заболеваний якобы «змеевик» и защищал.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-25

Когда избавиться от заболевания своими силами не удавалось, на помощь взывали потусторонние силы. Этим методом активно пользовались местные знахари. Они прекрасно разбирались в целебных травах и могли заговаривать недуг волшебными заклинаниями.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-28

Вера Сысоева:
У нас в музее есть картина первой половины 19 века. На этой картине как раз-таки показаны способы лечения, которые существовали в средние века. Видно: у человека пиявки стоят на шее и руке, тут – кровопускание идет, ногу ампутируют.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-31

В 18 веке в Беларуси открывается Гродненская медицинская академия для городских медиков, что повлияло на развитие здравоохранения в стране. В этой школе готовили повивальных бабок, сегодня их называют акушерками. Руководил академией французский ботаник и биолог Жан Эммануэль Жилибер.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-34

Вера Сысоева:
Первое упоминание об аптеках на нашей территории мы находим в документах второй половины 16 века. У нас гравюры в экспозиции представлены, на которых показано, как аптеки были оборудованы. Рецепт универсального противоядия: называется это лекарство «териак Митридата». Конечно, это было дорогостоящее лекарство. В состав таких териаков входило и 50, и 70 компонентов.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-37

В музее можно увидеть еще один уникальный экспонат – фартук и косынка сестры милосердия могилевской общины Красного креста. Удивительно, что это один из пяти комплектов, который смог сохраниться со времен Первой мировой войны до наших дней.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-40

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-42

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-44

Тяжело приходилось врачам, которые работали в сельской местности. Один из самых известных сельских врачей у нас в республике – это Станислав Нарбут. Он долго проработал в Браславе, основал там больницу.

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-47

После смерти врача жители города на замковой горе возвели в его честь памятник «Маяк» за самоотверженность и преданность профессии. Монумент выполнен в форме зажженной свечи, которая символизирует девиз всех медиков – «светя другим, сгораю сам».

Костяной скальпель, обереги, рецепт универсального противоядия и где готовили повивальных бабок: Музей истории медицины Беларуси-50

# Музеи Минска # Здоровье # Тамара Лыскова # Вера Сысоева

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