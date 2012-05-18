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Комиссия во главе с Тозиком будет дорабатывать нововведение о продаже лекарств только по рецептам

18 мая 2012 11:03
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Новости Беларуси. С 1 июля многие лекарства будут продавать только по рецепту врача. В последнее время медики все чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями самолечения.

Решение ограничить продажу лекарств без рецепта вызвало большой резонанс в обществе. Многие утверждают, что это создаст дополнительные сложности как для врачей, так и для самих пациентов.  Этим вопросом теперь займется рабочая группа во главе с вице-премьером Беларуси Анатолием Тозиком. В ее состав войдут медики, соцработники, ветераны и многодетные родители. Единую позицию, взвесив все за и против, рабочая группа должна представить до 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области здравоохранения # Анатолий Тозик # Государственная политика # Здоровье

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