Комиссия во главе с Тозиком будет дорабатывать нововведение о продаже лекарств только по рецептам

Новости Беларуси. С 1 июля многие лекарства будут продавать только по рецепту врача. В последнее время медики все чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями самолечения.

Решение ограничить продажу лекарств без рецепта вызвало большой резонанс в обществе. Многие утверждают, что это создаст дополнительные сложности как для врачей, так и для самих пациентов. Этим вопросом теперь займется рабочая группа во главе с вице-премьером Беларуси Анатолием Тозиком. В ее состав войдут медики, соцработники, ветераны и многодетные родители. Единую позицию, взвесив все за и против, рабочая группа должна представить до 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.