Белорусские кардиохирурги выполнили уникальную операцию по пересадке искусственного желудочка сердца

Специалисты республиканского научно-практического центра «Кардиология» первыми на постсоветском пространстве внедрили новую систему, которая выполняет насосную функцию сердца и качает кровь. С ней человек может прожить до семи лет, пока врачи ищут ему новый донорский орган.

В Минск для обмена опытом приехали хирурги из России и Германии. За рубежом такие операции стоят более 50 тысяч евро. Граждане Беларуси теперь смогут сделать её на Родине бесплатно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В ноябре прошлого года мы выполнили две таких операции на экспериментальных животных, на баранах.

Приезжали наши коллеги, и эти операции мы выполняли вместе с россиянами. А сейчас идет первая имплантация такой системы человеку. Таких систем в СНГ ещё не имплантировалось.

Лиана Шестакова, заведующая РНПЦ «Кардиология»:

Это, как правило, пациенты с длительно существующими заболеваниями. Ни медикаментозные, ни другие хирургические стандартные методы неэффективны. И у пациента нет другого выхода кроме трансплантации либо имплантации такого портативного устройства.

Майкл Моршиус, кардиохирург клиники «Центр сердца» (Германия):

Я думаю, что уровень хирургии здесь, в Минске, очень высокий, такой же, как и в нашем центре. Техническое оснащение здесь очень хорошее, специалисты высокого класса. И в работе хирургов, что в Беларуси, что в Германии, я не вижу большой разницы. Нам нравится сотрудничать и у нас очень много общий интересов.