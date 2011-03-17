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Белорусские кардиохирурги делают первую в СНГ операцию по пересадке искусственного желудочка сердца

17 марта 2011 12:38
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За рубежом такие операции стоят более 50 тысяч евро. В Беларуси нашим гражданам их будут делать бесплатно. Для обмена опытом в нашу страну приехали хирурги из России и Германии.

Прорыв в отечественной кардиохирурги. В эти минуты в Минске в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» идет первая операция по пересадке искусственного желудочка сердца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для пациента это фактически единственный шанс выжить без пересадки сердца. Имплантат сможет проработать семь лет. За это время есть шанс найти донорский орган.

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Если нет донорского органа, то в этой ситуации используется система поддержки сердца, которая берет на себя основную насосную функцию. В ноябре прошлого года мы выполнили две таких операции на экспериментальных животных, на баранах.
Приезжали наши коллеги, и эти операции мы выполняли вместе с россиянами. А сейчас идет первая имплантация такой системы человеку. Таких систем в СНГ ещё не имплантировалось.

Лиана Шестакова, заведующая РНПЦ «Кардиология»:
Это, как правило, пациенты с длительно существующими заболеваниями. Ни медикаментозные, ни другие хирургические стандартные методы неэффективны. И у пациента нет другого выхода кроме трансплантации либо имплантации такого портативного устройства.

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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