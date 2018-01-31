Экстренную помощь смогут оказать не только жителям Орши, но и районов: в городе открылся межрайонный медицинский центр

Новости Беларуси. Межрайонный медицинский центр появился в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На десяти этажах клиники разместились отделения кардиологии, хирургии, урологии, гемодиализа. У врачей есть все, что необходимо для квалифицированной помощи. Передовое диагностическое оборудование и современные операционные. Теперь здесь могут делать операции, которые раньше были доступны только в областях. Лечиться в центре смогут не только жители Орши, но и соседних районов.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Здесь мы открыли порядка 2-3 отделений, которые оказывают помощь, ранее бывшую только на уровне области или на уровне республики. Здесь жители района имеют доступность получения помощи в непосредственной близости. Самое главное – мы получили виды экстренной помощи.

Новый больничный корпус строили несколько лет. Но наиболее активно работы начались в 2017 по программе социально-экономического развития Оршанского района.