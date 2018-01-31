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Экстренную помощь смогут оказать не только жителям Орши, но и районов: в городе открылся межрайонный медицинский центр

31 января 2018 15:05
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Новости Беларуси. Межрайонный медицинский центр появился в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренную помощь смогут оказать не только жителям Орши, но и районов: в городе открылся межрайонный медицинский центр-1

На десяти этажах клиники разместились отделения кардиологии, хирургии, урологии, гемодиализа. У врачей есть все, что необходимо для квалифицированной помощи. Передовое диагностическое оборудование и современные операционные. Теперь здесь могут делать операции, которые раньше были доступны только в областях. Лечиться в центре смогут не только жители Орши, но и соседних районов.

Экстренную помощь смогут оказать не только жителям Орши, но и районов: в городе открылся межрайонный медицинский центр-4

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:
Здесь мы открыли порядка 2-3 отделений, которые оказывают помощь, ранее бывшую только на уровне области или на уровне республики. Здесь жители района имеют доступность получения помощи в непосредственной близости. Самое главное – мы получили виды экстренной помощи.

Новый больничный корпус строили несколько лет. Но наиболее активно работы начались в 2017 по программе социально-экономического развития Оршанского района. 

Экстренную помощь смогут оказать не только жителям Орши, но и районов: в городе открылся межрайонный медицинский центр-7

# Медицинское оборудование # Здоровье # Фотофакт # Юрий Деркач

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