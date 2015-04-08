Девушка с редким заболеванием в 19 лет весит 12 кг, при этом пишет картины и успешно продает их

Новости Индии. На первый взгляд, она может выглядеть как малышка. Но на самом деле Гиридже Шринивас 19 лет. Она подросток, заточенный в теле маленького ребенка. Девочка страдает редким заболеванием под названием "врожденная агенезия костей", которая приводит к неспособности тела развиваться и расти должным образом. Ее рост составляет всего 76 см, а вес 12 кг, как у обычного двухлетнего ребенка. Как пишет Daily Mail, Мисс Шринивас не может сидеть, потому что ее голова тяжелее, чем ее тело, и она не в силах поднять что-либо тяжелее чашки кофе. Поэтому ее мать должна все время заботиться о ней. Но девочка говорит, что она способна рисовать без чьей-либо помощи, и очень любит это делать.

Врачи предупреждают, что есть риск получить перелом, если девочка попытается быстро повернуть шею. Также у нее проблемы с дыханием. В таком состоянии выполнение даже самых элементарных домашних обязанностей стоит больших усилий. Она должна быть на попечении своей матери. Но мисс Шринивас бросила вызов судьбе и сейчас развивает навыки художника. Она мечтает стать достаточно независимой, чтобы оказывать финансовую помощь своим родителям.

Гириджа Шринивас:

Мне не нравится, когда кто-то жалеет меня, я показала всем, что способна на многое. Моя мама помогает мне с приемом пищи и другими обычными вещами. Но в то же время я не нуждаюсь в помощи, когда дело касается живописи. Тут я справляюсь сама. Я продаю 5-6 картин в месяц, что приносит мне от 8000 до 10000 рупий (128-160$). Я должна заботиться о родителях, и для этого требуются финансовые возможности.

Мисс Шринивас живет со своей семьей в Бангалоре. Ее отец работает портным, а мать полностью посвящает себя заботе о дочери. Ее мать, Нанда Баайи, сказала, что видеть дочь в таком состоянии тяжело. Нанда Баайи, мать:

Мы столкнулись с трудностями с самого начала. Даже сейчас нам трудно заботиться о ней. Наши сердца наполнены огромной болью. Когда она родилась, она была не такой, как другие младенцы. Когда врачи сказали нам, что ее состояние будет постоянным, он разбил наши сердца. Врачи не знают, что является причиной состояния мисс Шринивас, и ее семья не может позволить себе медицинское лечение. Когда ребенок появился на свет, родителям сказали, что это состояние носит постоянный характер. "Душераздирающее" известие. Отец мисс Шринивас зарабатывает менее 5 фунтов стерлингов в день, что затрудняет получение даже самого основного медицинского ухода. Девочка нуждается в дальнейшем обследовании, чтобы выяснить причину ее состояния. Как пишут в Бангалор Миррор: «врачи говорят, что кислородные баллоны или непрерывная терапия для повышения давления в дыхательных путях при помощи специального оборудования могут помочь решить дыхательные проблемы девочки».