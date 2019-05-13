Беларусь вступила в Евразийский альянс детских онкологов

Новости Беларуси. Документ подписали 13 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Документ подписали 13 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусской столице проходит третье заседание альянса ЕврАДО. На него собрались эксперты из 11 стран. Их общая цель – создать в каждой стране такие условия, при которых ребенок получит качественную и своевременную помощь, шанс на излечение и полноценную, здоровую жизнь. А для этого профессионалы должны объединить усилия и вести работу одновременно по многим направлениям.
Карлос Родригез-Галиндо, председатель Детского исследовательского госпиталя Сент-Джуд (США):
Мы действуем совместно с представителями Республики Беларусь, с другими странами Евразийского региона для того, чтобы повысить качество оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, чтобы улучшить образование врачей и медсестер. И чтобы в целом повысить качество сестринского ухода. К сожалению, в настоящее время существует очень большой разрыв между разными странами в отношении доступа и качества ухода за больным. Сейчас очень важно этот разрыв сократить.
Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Та миссия, о которой сейчас говорится на нашем симпозиуме, и те цели и задачи – они в Беларуси, как правило, уже практически решены. И в системе ЕврАДО мы являемся эталонной страной. Конечно, у нас тоже есть проблемы, но эти проблемы по сравнению с теми, которые есть в других азиатских странах, СНГ, они не сопоставимы.
Страшный диагноз «рак» в Беларуси ставят трем сотням детей ежегодно. Цифра эта стабильна на протяжении последних лет. В 75 % случаев врачам удается вылечить маленьких пациентов. Это хороший показатель. Однако остаются те, кому помочь не удалось. Совместными усилиями медики надеются сократить эту цифру.