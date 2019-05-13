Беларусь вступила в Евразийский альянс детских онкологов

Новости Беларуси. Документ подписали 13 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице проходит третье заседание альянса ЕврАДО. На него собрались эксперты из 11 стран. Их общая цель – создать в каждой стране такие условия, при которых ребенок получит качественную и своевременную помощь, шанс на излечение и полноценную, здоровую жизнь. А для этого профессионалы должны объединить усилия и вести работу одновременно по многим направлениям.

Карлос Родригез-Галиндо, председатель Детского исследовательского госпиталя Сент-Джуд (США):

Мы действуем совместно с представителями Республики Беларусь, с другими странами Евразийского региона для того, чтобы повысить качество оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, чтобы улучшить образование врачей и медсестер. И чтобы в целом повысить качество сестринского ухода. К сожалению, в настоящее время существует очень большой разрыв между разными странами в отношении доступа и качества ухода за больным. Сейчас очень важно этот разрыв сократить.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Та миссия, о которой сейчас говорится на нашем симпозиуме, и те цели и задачи – они в Беларуси, как правило, уже практически решены. И в системе ЕврАДО мы являемся эталонной страной. Конечно, у нас тоже есть проблемы, но эти проблемы по сравнению с теми, которые есть в других азиатских странах, СНГ, они не сопоставимы.