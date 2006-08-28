Прямой эфир

Алло, доктор слушает!

28 августа 2006 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На этой неделе руководители организаций здравоохранения продолжат диалог с минчанами. Задать любые интересующие вопросы можно будет позвонив по "горячему" телефону Минздрава. 28 августа звонки принимает ученый секретарь НИИ пульмонологии и фтизиатрии Елена Скрягина. 29-го - ответит на вопросы замдиректора Республиканского научно-практического центра гигиены Ирина Застенская. А в среду 30 августа  дежурство у телефона "горячей" линии примет ведущий статистик Минздрава Александра Халявина.
Задать свои вопросы заведующему сектором по работе с обращениями граждан этого ведомства Валерию Крайнему можно будет 31 августа. В последний рабочий день недели на "горячей" телефонной линии - главврач 36-й городской поликлиники Минска Виталий Полещук.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
22 августа 2006 14:15

Фактов нарушения условий хранения продуктов в магазинах стало меньше

21 августа 2006 12:24

Школьные обеды: и вкусно, и питательно

18 августа 2006 15:47

Молдавские и грузинские вина, поступающие в Беларусь, пить можно