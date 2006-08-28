Алло, доктор слушает!

На этой неделе руководители организаций здравоохранения продолжат диалог с минчанами. Задать любые интересующие вопросы можно будет позвонив по "горячему" телефону Минздрава. 28 августа звонки принимает ученый секретарь НИИ пульмонологии и фтизиатрии Елена Скрягина. 29-го - ответит на вопросы замдиректора Республиканского научно-практического центра гигиены Ирина Застенская. А в среду 30 августа дежурство у телефона "горячей" линии примет ведущий статистик Минздрава Александра Халявина.

Задать свои вопросы заведующему сектором по работе с обращениями граждан этого ведомства Валерию Крайнему можно будет 31 августа. В последний рабочий день недели на "горячей" телефонной линии - главврач 36-й городской поликлиники Минска Виталий Полещук.