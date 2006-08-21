Школьные обеды: и вкусно, и питательно

Для приготовления школьных обедов в новом учебном году будут использовать только натуральные составляющие. Для профилактики различных заболеваний в рацион уже введены продукты с повышенным содержанием витамина С, кисло-молочные продукты, а также свежие овощи и фрукты. Особое внимание в столичных школах в нынешнем году будет уделяться диетическому питанию. Школьные врачи составляют списки детей, которым нужно внимательно следить за своим здоровьем. Примечательно, что информация о меню на день будет озвучиваться по школьному радио.