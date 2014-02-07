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В Беларуси введен утилизационный сбор в отношении транспортных средств

07 февраля 2014 10:36
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Новости Беларуси. Белорусские производители не должны понести убытки с введением утилизационного сбора. Об этом сообщили в Министерстве промышленности.

Накануне Президент подписал соответствующий указ. Документ принят в целях рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Речь идет о транспортных средствах повышенной проходимости, самосвалах массой свыше 50 тонн и автомобилях, ввозимых физлицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя.

Уплата утилизационного сбора в отношении авто будет однократной и не коснется сделок при перепродаже. Если автомобиль зарегистрирован в ГАИ до 1 марта, то утильсбор не взимается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:
При введении утилизационного сбора в Республике Беларусь таможенная пошлина будет снижена на транспортное средство. И, в общем-то, с введением утилизационного сбора произойдет полная унификация всех выплат по транспортным средствам в Российской Федерации и в Республике Беларусь. Эта утилизация даст развитие как раз именно переработке. Будем развивать предприятие «Втормет», которое имеет все региональные структуры для оснащения и внедрения вот этих новых технологий по утилизации транспортных средств, утративших свои потребительские свойства.

# Автозаконодательство

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