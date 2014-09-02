Новости Беларуси. В Беларуси упрощены некоторые процедуры для проведения демаркации границы с Украиной. Соответствующий указ подписал Президент. Документ позволит сократить сроки и стоимость работ. Кроме того, указ предусматривает установление особых условий по эффективному расходованию бюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также глава белорусского государства подписал указ о внесении изменений и дополнений в указы от 2007 года. В соответствии с ним в Беларуси вносятся изменения в перечень ответственных за рассмотрение обращений госорганов.

Так, на органы юстиции возлагаются функции по рассмотрению обращений по вопросам организации работы органов принудительного исполнения. Рассматривать они будут и обращения по вопросам осуществления контроля за соблюдением законодательства о нотариате, адвокатуре. Документом также вносятся изменения в указ «Об упрощении порядка выезда из Республики Беларусь».