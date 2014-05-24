Сироту чуть не выселили из квартиры на улицу

Герой этого сюжета, глядя на свою квартиру, хочет заплакать.

Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Или жалуемся, как это делает минчанин Александр Монах. Он уверен, что излишняя доверчивость и наивность едва не довела его до неминуемой гибели. Пустив пожить квартиранта в социальную квартиру, которую ему выделил город, мужчина совершил огромную ошибку, о которой понял тогда, когда его лишали единственного крова.

Александр Монах:

Я родился в Могилёве, родителей у меня нету, я учился в детском доме. И мне, как сироте, дали эту квартиру в социальное пользование. Я поменял здесь окна, ламинат, стены выровнял, двери, положил плитку. Сделал ванную, туалет ещё не сделал до конца.

Социальное жильё приобрело довольно неплохой вид, чем мужчина очень гордится. Александр уверен, что именно его вера, церковь и Всевышний помогают ему идти по жизни правильно. Именно в церкви мужчина познакомился со своим новым другом, Павлом, которому вскоре доверил своё жильё. По словам молодого человека, он и не подозревал, чем всё это может обернуться.

Александр Монах:

Раньше я её, конечно, ни разу не сдавал, потому что мне жить негде. Когда я уезжал в командировку, я пустил сюда вот друга пожить, временно, потому что сосед у меня психически больной, два раза вскрывал квартиру, пришлось пустить, друга, чтобы присматривал за квартирой, пока меня здесь нет.

После возвращения из командировки, хозяин квартиры не узнал своё жилище. По словам мужчины, его уютное жилье превратилось в зловонную помойку. Александр попросил так называемого друга освободить жилье. Павел обиделся не на шутку.

Александр Монах:

И мне он решил вот отомстить. В райисполком пожаловался, что я сдаю квартиру. Меня вызывают в райисполком, и спрашивают: Александр, ты сдаёшь квартиру? Я говорю: нет. Пиши, пожалуйста, объяснительную. Я написал так, как они мне сказали. Через некоторое время мне приходит заказное письмо, что я должен, до такого-то числа выселиться. Если я не выселяюсь, они подают в суд.

Сдавать, продавать и приватизировать государственное жильё наниматель не имеет права. О чём, кстати, Александр должен знать, ведь при заселении, он подписывал договор, в котором прописаны все права и обязанности. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Поняв, что дело худо, мужчина взял в руки перо и стал писать призывы о помощи в разные инстанции, в том числе и в адрес «Столичного телевидения».

Александр Монах:

Я писал же не только вам. Приезжал «Вечерний Минск». Приходили из ЖЭСа, из райисполкома какая-то женщина. Я им тоже самое сказал.

Верно, говорят люди: растешь без отца — ты один раз сирота, растешь без матери — сирота десять раз. А ребенок без отца и без матери похож на одинокую тучку: ветер жизни швыряет его в разные стороны, гонит куда попало. И таким людям, как Александр стоит дать ещё один шанс. Здесь главное, чтобы он смог оценить это и не допустить ещё одной ошибки.

Ирина Михалёва, начальник РСЦ№2 ЖЭО Центрального района:

С выходом на место представителей Администрации, налоговой, расчётного центра и газеты «Вечерний Минск», провели беседу с Монахом о том, что это недопустимо и влечёт серьёзные последствия, вплоть до выселения. Учитывая, что Монах вырос не в семье, а в интернате, может, не адаптирован социально, как это необходимо, ему разъяснили права и обязанности. Он обещал, что больше такого не повторится, ведь он может потерять жильё, если будет нарушать законодательство.

Иными словами, администрация Центрального района проявила гуманность и простила Александру Монаху его недопустимое предпринимательство в отношении социального жилья. С чем мы его и поздравляем. Надеемся, что впредь он будет более осознанно относится к своим обязанностям, а нынешний урок социальной правовой адаптации прошел успешно. К счастью, без последствий.

Александр Монах:

Большое спасибо программе «Добро пожаловаться!», что вы откликнулись на мою просьбу. Я постараюсь таких ошибок больше не повторять.

И надо помнить, что после полосы везения непременно следует полоса препятствий. Хочется верить, что Александр свою полосу пройдет успешно.