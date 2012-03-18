Рейтинг самых популярных нарушений прав потребителей в Беларуси

Этот человек уже 10 лет готов предоставить свою жилетку всем обиженным, обвешанным, оскорбленным и обманутым. В эфире СТВ Олег Усачев каждую неделю зрителям говорит «Добро пожаловаться». Именно в этой программе решаются с правовой помощью спорные вопросы.

Олег Усачев, ведущий программы «Добро пожаловаться»:

Единицы только пытаются бороться, довести дело до конца. Только за этот месяц я один раз вызвал наряд милиции за то, что мне не давали книгу замечаний и предложений, собираюсь в суд подавать на организацию, которая продала мне билеты и не хотела их обратно вернуть. Там совсем копеечки, но тут дело принципа. Сегодня вас обманут на копейку, завтра – на рубль, а потом и на 100 тысяч.

Горячая линия СТВ, как сводки с фронта. Звонки нон-стоп, телефонная трубка раскаляется от эмоциональных воскликов, а электронная жалобная книга только за один день фиксирует несколько десятков обращений.

Олег Усачев, ведущий программы «Добро пожаловаться»:

Наш закон защиты прав потребителей защищает, как никакой другой, права потребителя. Как правило, 90% махнули рукой, обругали продавца, производителя, приемщика и пошли дальше.

Накануне Дня потребителя по версии программы «Добро пожаловаться» мы составили рейтинг самых популярных нарушений прав.

Жалобную пятерку замыкает заказ кухонной мебели, шкафов-купе. Сомнительные фирмы или фирмы-однодневки кишат особенно в Интернете. Зачастую покупатели «прокалываются» на договорах, где очень часто мелким шрифтом написано самое важное.

На четвертой строчке нашего хит-парада разгораются оконные страсти. Дело в установке. Супер навороченное окно потеряет свой практический смысл, если оно коснется рук халтурщика. Кстати, об одной такой оконной истории мы поведаем дальше.

3 место. Очень часто потребителю отказываются выдать сокровенную книгу замечаний и предложений. А ведь запись в ней приравнивается к официальному обращению и в дальнейшем может сыграть немаловажную роль в правовых разборках. Если вам отказывают в удовольствии изложить свои мысли на бумаге, смело вызывайте милицию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под угрозой штрафа продавец ее быстро найдет.

2 место. Продажа мобильных телефонов в Интернете. 90% товара – контрафакт, причем 30% продавцов в документах указывают неверные телефоны гарантийных мастерских.

И лидирующее, первое, место в рейтинге жалоб или больной мозоль большинства потребителей – обувь. По закону, если в товаре обнаружен дефект производственного характера, то покупатель имеет право расторгнуть договор купли-продажи в течение двух лет с момента приобретения. Но 9 из 10 клиентов, в основном те, кто отоварился на рынке, все-таки верят, что гарантийный срок – всего месяц и уходят донашивать брак.

Илона Тарасик:

Мастер мне посоветовал обменять эти сапоги, потому что, как он сказал, овчинка не стоит выделки.

А вот эта женщина оказалась более настойчивой. Почувствовав, что самой ей не справится с настырными продавцами столичного рынка, минчанка заручилась поддержкой СТВ. Вместе со съемочной группой программы «Добро пожаловаться» Илона отправилась отстаивать свои права и обменивать сапоги, которым был поставлен диагноз «нарушение технологии приклеивания подошвы».

Илона Тарасик:

Как мало нужно для счастья: всего лишь пригласить программу «Добро пожаловаться!», и все вопросы решаются. Продавцы становятся вежливые, приветливые, находится нужный товар и даже сдача.

В таких делах все средства хороши, в общем, кто на что горазд. Главное – отстоять свои права. А на это, увы, как оказалось, готовы не все белорусы, и это при том, что у нас негласно потребитель всегда прав.

По статистике, ежегодно на некачественных товарах и услугах один человек теряет примерно около миллиона рублей, тем самым стимулируя чужой бизнес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть в нашей торговле и такое явление, как потребительский экстремизм. Эти покупатели юридически подкованы и залистали до дыр закон о правах потребителя. Потому с легкостью манипулируют продавцами и товароведами. Однако признаваться и раскрывать все карты такого шопинга соглашаются единицы.

Минчанка:

Началось все с шутки. Сидели с друзьями в кафе, заказали пиццу и решили пошутить: подкинули таракана, вызвали администратора. Нам все оплатили.

Решила поменять сапоги, у них заканчивался срок гарантии. Обменяла. А теперь друзья смеются, что постоянно хожу в обновках.

С каждым годом в Беларуси популярность обществ защиты прав потребителей возрастает. Люди обращаются за помощью, а значит все-таки готовы бороться с несправедливостью. Бывает, тяжбы затягиваются и на долгие месяцы, но тем приятнее выигрыши, а они, кстати, в большинстве случаев.

Юрий Воропай, ведущий юрист Минского общества защиты прав потребителей:

Есть вопрос добродушия, толерантности наших людей. Кто-то не желает тратить нервы и здоровье, время.

Мужчины два года назад въехали в элитную новостройку. Первую весну новоселы встретили паводком. Окна на лоджиях дали течь.

Застройщики сэкономили на окнах, арматуре и прочих строительных материалах.

Минчанин:

Я беру нож, засовываю, провожу: абсолютно везде отсутствует крепление.

Пока дом был на гарантии, жильцы в надежде на исправление обивали пороги офиса застройщика и принимали комиссии. За это время горе-хозяева досконально изучили архитектурный проект, договор и закон, перевели не один десяток чистых листов на переписку с чиновниками. С уверенность, что закон на их стороне, теперь Петр и Павел в ожидании судебного заседания.

Петр и Павел:

Необходимо добиться справедливости. Есть инстанции, которые мы еще не проходили, будем идти до конца.

Мы абсолютно бодро сражаемся. 1,5 года мы за ними ходили, теперь они за нами будут ходить по судам.

Вот и вопрос: кому легче жить? Тем, кто без мучений совести поменял окна за свой счет и горя не знает, или тем, кто честно сражается за свои права, меняя промокшие ковры на балконе. Получается все-таки богат тот, кто умеет разумно тратить, а не зарабатывать.