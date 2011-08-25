Регистрация скутеров без документов после 1 августа запрещена, водить такие скутеры - запрещено

Скорость, ветер в лицо и полная мобильность — вот, что ценят скутеристы больше всего. Уже 6 лет Олег разъезжает по столичным дорогам на своем универсальном двухколеснике. Минчанин помнит еще те времена, когда для управления скутером не нужны были ни шлем, ни водительское удостоверение.

Олег ПАРХИМЧИК:

Получили права, стали более серьезно относится к ним. Я считаю, что введение прав — это хорошо. Люди знают правила.

Скутер — далеко не безвредный мотороллер, а серьезное транспортное средство передвижения, способное развивать скорость до 50 км/ч. С этого года в нашей стране действуют определенные требования для того, чтобы иметь возможность управлять скутером. Прежде всего, наличие водительского удостоверения категории АМ.

Дмитрий ТКАЧЕВ, старший инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если у человека есть водительское удостоверение с категорией на мотоцикл, легковой автомобиль, на грузовой, то категория АМ открывается автоматически. Если же у человека не было никогда водительского удостоверения, то он учит ПДД, обращается в ГАИ, сдает экзамен теоретический, практический, если все сдал, значит, выдается ему водительское удостоверение категории АМ.

С апреля текущего года скутеры подлежат обязательной регистрации. И тут мотолюбители занервничали. Ни для кого ни секрет, что раньше большинство подержанных скутеров, подобно велосипедам, перепродавались безо всяких документов, заводских или таможенных. Скутеристам решили пойти на встречу и разрешили поставить на учет их транспортные средства в упрощенном порядке.

Дмитрий ТКАЧЕВ:

Приходил человек в ГАИ, оформлял заявление на регистрацию, проходил сверку, оплачивал квитанции и указывал обстоятельства приобретения данного скутера.

Для регистрации скутеров без каких-либо документов был определен крайний срок — 1 августа. Увы, но процедура немного затянулась и многие скутеристы до сих пор не могут выехать на большую дорогу.

Олег ПАРХИМЧИК:

Одна проблема, столкнулись мы — нет номеров в ГАИ, закончились номера.

В Госавтоинспекции не отрицают: номера действительно закончились. И вызвано это тем, что скутеристы не спешили с регистрацией, а отложили ее на самый последний момент.

Дмитрий ТКАЧЕВ:

Когда осталась одна неделя до 1 августа, они поехали сплошным потоком. Ориентировочно, после 20 августа появятся номера.

А вот переживания Игоря носят немного иной характер. Он оказался не в числе тех счастливчиков, которые успели зарегистрировать свои скутеры по упрощенной схеме.

Игорь ЗИГИНОВ:

В конце июля я купил свой скутер. В связи с тем, что регистрация скутеров была до 1 августа, я не могу зарегистрировать свой скутер.

Игорю, мягко говоря, не повезло. Ведь сейчас, чтобы поставить на учет свой скутер, ему необходимо предоставить целый пакет документов.

Дмитрий ТКАЧЕВ:

Если транспортное средство было куплено на территории РБ, должно быть свидетельство о регистрации, выданное ГАИ и справка-счет либо договор купли-продажи. Если же он покупается новый, то соответственно - паспорт транспортного средства и справка-счет, выданного на заводе изготовителе.

5 месяцев было дано скутеристам для прохождения регистрации. Тем не менее, не все успели запрыгнуть в последний вагон.

Олег ПАРХИМЧИК:

Я бы хотел попросить за всех разгильдяев Минска, которые не сделали этого, продлить срок.

Проси не проси, а закон есть закон.

В кадре Дмитрий ТКАЧЕВ:

Если у собственника или владельца скутера отсутствуют документы, указанные в перечне административных процедур, то, к сожалению, согласно действующего законодательства, с 1 августа регистрация таких транспортных средств запрещена.

Тем не менее, сотрудники ГАИ отмечают, что стараются войти в положение незадачливых скутеристов и рассматривают каждый случай в индивидуальном порядке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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