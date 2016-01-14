Прав ли работник аптеки, который не принял назад у пенсионерки купленные лекарства?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде.

Вопрос задает житель Минска:

Недавно стал свидетелем, как пожилая женщина пыталась сдать в аптеку лекарство, купленное ею 30 минут назад. Она объясняла аптекарю, что ее родственники такое лекарство уже купили. К сожалению, сотрудник аптеки не пошел на встречу пожилой женщине. А ведь лекарство стоило около 400 000 рублей. Прав ли в такой ситуации работник аптеки?

Елена Мойсейчик, юрист:

Реализованные в аптеке лекарственные средства возврату или обмену не подлежат в соответствии с «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь №778 от 14 июня 2002 г. Вышеуказанная информация размещена на информационных стендах для посетителей в торговых залах, зонах обслуживания аптек.