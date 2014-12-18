Прав ли продавец, который отказывается забирать некачественный товар, ссылаясь на неистекший срок гарантии?

Жительница Логойска задает вопрос:

Я приобрела в фирменном магазине шкаф. Спустя 1,5 месяца на одной двери отвалился шпон. Я потребовала расторжения договора купли-продажи, но продавец отказался принять товар и вернуть его стоимость, так как шкаф еще якобы на гарантийном обслуживании и его можно починить совершенно бесплатно. Кто прав в данной ситуации?

Юлия Заяц, юрист:

Согласно статье 29 закона «О защите прав потребителей», потребитель, которому был продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, в праве по своему выбору потребовать его замену товаром надлежащего качества, соразмерного уменьшению покупной цены товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или же возмещение расходов по устранению недостатков товара. Кроме того, потребитель в праве расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы. При этом потребитель по требованию и за счет продавца должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.