Появится ли в Минске официальное кладбище для домашних животных?

Домашний питомец, который живет рядом с нами, нередко становиться полноправным членом семьи, и его потеря воспринимается как настоящая трагедия. Каждый хозяин хочет достойно похоронить своего питомца, однако сделать это официально в Минске пока нельзя.

Элеонора Езерская, телеведущая:

У меня умер самый любимый друг на четырех лапах, мой замечательный кот Ромео — Ромочка. И мне не стыдно признаться, что я оплакивала его как самого близкого мне друга.

Естественно, что когда умирает ваш домашний питомец, похоронить его хочется в буквальном смысле по-человечески. Однако здесь и возникает проблема…

Элеонора Езерская:

О цивилизованности страны нужно судить и по тому, как в ней относятся к братьям меньшим, собакам и кошкам. У нас отношение к ним чудовищное, к сожалению, нет кладбища для животных.

В Древнем Египте, если в доме умирала кошка, вся семья носила траур. Хоронили четвероногих питомцев с почестями, как и людей. Таковы были нравы древних. Сегодня проблему умершей кошки решают иначе. Официальное место захоронения находиться неподалеку от деревни Дегтяревка.

Наталья Белянова, председатель ООЗЖ «Эгида»:

В целлофановых пакетах наших любимых питомцев, наших друзей, которые с нами прожили всю жизнь, просто сбрасывают из машин в шахты, поэтому то захоронение, которое сегодня предложено в деревне Дегтяровка и за которое еще нужно заплатить, считаю просто кошмарным.

Думается, не мудрено представить чувства привязавшегося к своему питомцу человека в тот момент, когда он узнает тарифы на захоронение и слышит фразу: «1800 рублей за килограмм животного». Именно такой ответ мы получили, обратившись в организацию «Фауна города», которая, согласно законодательству, занимается приемом падших животных от населения.

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

В дальнейшем мы передаем падших животных в организацию «Экоресс», которая в деревне Дегтяревка захоранивает их в ямы Беккера. Если кто-то не знает, что делать с животным, которое скончалось, приносите его к нам.

Наталья Белянова:

Деревня Дегтяревка — это место закрытое , поэтому люди , которые обращаются в «Фауну города» и за деньги оставляют там своих питомцев на захоронение, никогда не смогут посетить это место. Именно потому и возникают стихийные кладбища, которые нелегальны, неофициальны.

Такие стихийные захоронения животных несложно найти практически в любом районе города. Но хозяева умерших животных не задумываются, что это может привести к нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки города.

Александр Яновский, ветеринар ГП «Фауна города»:

Многие животные могут быть инфицированы различными инфекционными заболеваниями. При стихийном захоронении возбудители могут сохраняться в почве очень длительное время. Тем более что при попадании в сточные воды они могут разноситься на значительное расстояние.

В лучшем случае захоронение не принесет никакого вреда, а вот в худшем — возможно появление различных инфекционных заболеваний. Ведь некоторые возбудители болезней способны жить в земле десятки лет и опасны не только для животных, но и для людей. Решением этой проблемы может стать кремация.

Наталья Белянова:

Начинать нужно не с кладбища, а с постройки в Минске крематория. Потому что без кремирования при захоронении выделенный участок земли (а земля сегодня — удовольствие очень дорогое ) будет заполнен очень быстро.

Таким образом, кремация позволит одновременно пресечь распространение инфекций и решить земельный вопрос, ведь именно он и является ключевым. Выделив официально участок, все нелегальные захоронения можно было бы прекратить. А пока санитарные службы города либо предлагают открыть могилу и перенести труп, либо применяют штрафные санкции.

Наталья Белянова:

К сожалению, государство очень много вводит запретов, наказаний и штрафов. А предложений практически никаких.

Однако, несмотря на штрафы, люди продолжают хоронить своих питомцев. И одно из самых популярных захоронений находится в микрорайоне «Уручье». Среди живописных сосен — холмики, в которые вкопаны горшки с цветами, таблички и даже памятники с именами животных, фотографии, кресты и свечи. Однако церковь оценивает это неоднозначно.

Александр Шимбалев, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Кладбище для животных может быть, если мы с этим животным в одном доме одно время жили. Но мы можем хоронить животных на отдельном кладбище, там не должно быть религиозных, христианских символов.

Кладбища для домашних животных есть во многих крупных городах Европы и Америки. Видимо, и нам пора идти по такому же пути решения вопроса. В этом заинтересованы все стороны: хозяева животных смогут цивилизованно, ни от кого не прячась, расстаться со своими четвероногими друзьями, а городские власти — раз и навсегда решить серьезную экологическую проблему, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.