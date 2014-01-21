После обращения минчанки на телевидение на СТО бесплатно отремонтировали автомобиль

Куда приводят мечты? Прямиком в СТО – если речь идет о желанном четырехколесном друге. Когда минчанка Светлана Пальчик приобретала Пежо 307, бывший владелец ее честно предупредил, что необходима не только замена фильтров и масла, но и ремня ГРМ, то есть газораспределительного механизма.

Светлана Пальчик:

4 ноября я обратилась в СТО по ул. Долгобродская 22, чтобы мне заменили этот механизм. Ремень ГРМ и ролики я купила сама. Потом мне предложили заменить натяжной механизм сами мастера СТО. Я согласилась и они произвели ремонт. 4 же ноября забрала машину, претензий не имела, все было сделано, как мне казалось, хорошо, качественно.

22 дня французкий друг радовал Светлану и она была счастлива, но 26 ноября автомобиль не завелся.

Светлана Пальчик:

26 ноября машина у меня не завелась и я вынуждена была вызывать эвакуатор и отвезти ее на другую СТО, где сделали компьютерную диагностику. Диагностика показала, что неправильно установлен ремень ГРМ, поэтому произошла поломка двигателя автомобиля. То есть там погнулись клапаны и требуется капитальный ремонт двигателя.

Светлана вновь обратилась в СТО, где ей производили замену ремня. Механики в помощи, конечно же, не отказали и забрали машину на ремонт. Но, сделав осмотр, заявили, что снимают с себя ответственность.

Светлана Пальчик:

Говорят, что это не по их вине произошла эта поломка. Хотя я считаю, что это по их вине. И дорогостоящий ремонт – порядка 700 долларов – оплачивать мне лично.

Естественное желание Светланы Пальчик – разобраться кто виноват, кто ответит и кто заплатит? Работники станции к такому повороту событий оказались не готовы.

Механик СТО:

- Че вы сразу все пишете, мы же с вами еще не поговорили.

- Мы с вами вчера поговорили. Вы сказали: «Мы не виноваты в этом». Машине требуется капитальный ремонт двигателя.

На самом же деле, капитальный ремонт не требовался. Речь, судя по комментариям работника СТО, шла только о замене погнутых клапанов. Но вопрос об оплате оставался открытым.

Механик и Светлана:

- Это по вашей вине машина оказалась на той СТО на диагностике.

- Почему по нашей?

- Потому что ремень слетел! А если бы ремень слетел в дороге? И что – это была бы авария, машина бы стала неуправляемой.

- Ну, аварии нет.

- Это хорошо, что ее не случилось!

- Хорошо, значит будем вызывать экспертов, проводить независимую экспертизу и будем определять.

Работники СТО с подобной ситуацией столкнулись впервые. Запчасти для ремонта были куплены клиентом. Какие-либо опознавательные знаки на них отсутствовали, но видимых дефектов обнаружено не было.

Механик СТО:

Клиентка приехала со своими запчастями. Запчасти без опознавательных знаков. На них ничего не написано, никакой фирмы. Там непонятно, какие ролики, если уж на то пошло. По причине, что заклинило ролик натяжной, соскочил ремень. Больше он ни с чего не соскочит. Ни с чего!

Предположим, причиной поломки действительно были некачественные запчасти, купленные Светланой. Что тогда? Может быть в таком случае ответственность ложится на нее?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если уже исполнитель принял данные материалы к использованию, он, как все-таки исполнитель, занимается такого рода работами. Соответственно, обязан был предупредить о дефектах такого товара и, соответственно, предупредить потребителя о том, если он будет применять эти запасные части на автомобиле, то такие запасные части могут повлечь в дальнейшем причинение ущерба имуществу потребителя. Если исполнитель не предупредил потребителя в таких обстоятельствах, то исполнитель будет нести всю полноту ответственности за причинение ущерба потребителю.

Кстати, тот факт, что ремкомплект изначально был с дефектом, вопрос спорный. А вдруг оплошали не производители, а мастера СТО?

Это определить может лишь экспертиза. В данном случае ситуация осложняется тем, что изначально видимых повреждений у ремкомплекта не было. Также сложно и доказать, что ремень ГРМ был установлен неверно.

Сложно, но тем не менее, при взаимном несогласии сторон, иного пути, как в экспертную организацию — нет.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если экспертизой будет установлено все-таки, что имеется все-таки вина исполнителя, то исполнитель обязан удовлетворить требования потребителя, в том числе и устранив за свой счет все дефекты, которые возникли по его вине. Если будет установлено, что вины исполнителя нету, то в данном случае потребитель обязан будет возместить стоимость проведения экспертизы.

К счастью, Светлане не придется затевать экспертные исследования и вступать в судебные тяжбы. Руководство СТО, приняв во внимание все нюансы, пришло к разумному, на наш взгляд, решению. Бесплатно отремонтировать автомобиль женщины, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.

Светлана Пальчик:

После моего обращения на телевидение мой автомобиль был готов уже через два дня. Спасибо передачи «Добро пожаловаться» в решении моей проблемы.