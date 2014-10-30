Почему почетный донор не получает льготы, положенные по законодательству, в полной мере?

Первое в мире успешное переливание крови сделал придворный врач Людовика XIV Жан Батист Дени. Случилось это 1667 году. Врач перелил мальчику, страдающему лихорадкой, стакан крови ягненка. Тогда вместо инъекционной иглы использовали птичье перо, а вместо шприца — пузыри рыб и животных. За почти 350 лет существования донорство проделало огромный путь.

За свою жизнь эта женщина дала второй шанс многим людям. Именно благодаря ей они могут жить дальше. Она не жаждет славы и остается в тени, самое главное для нее — любовь и уважение близких ей людей. Когда Галина сама стала нуждаться в поддержке, она оказалась вне закона.

Вероника Потоцкая:

Моя мама получила удостоверение почетного донора в июле 2014 года. Она сейчас пенсионерка и недавно решила пойти в исполнительный комитет Московского района, чтобы ей там предоставили льготы в соответствии с законодательством, в том числе и дополнительные начисления к пенсии.

Для почетных доноров есть ряд льгот — это и внеочередное обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения, и трудовой отпуск в удобное для них время. Доноры, вышедшие на пенсию, могут получать медицинскую помощь в ведомственных поликлиниках, в которых обслуживались до выхода на заслуженный отдых, а также имеют надбавку в размере 40% от минимальной пенсии по возрасту. Но почему Галина не может воспользоваться этими льготами, вопрос сложный.

Вероника Потоцкая:

Она решила собрать документы и подать заявление, заявление у неё не приняли. На вопрос «Почему?» сотрудник сказала, что такого термина не выявлено, уклон делала на то, что нет такого слова «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь». Раньше выдавалось удостоверение образца на русском языке, сейчас выдается на белорусском языке. У нас по Конституции 2 языка и никто этого не отменяет.

Все верно, до 2012 года выдавалось удостоверение старого образца, а после нововведения почетный донор стал «ганаровым». Но данный законопроект ещё не полностью вступил в силу, поэтому пока такое понятие, как надбавку к пенсии можно вычеркнуть из списка льгот. Все остальные льготы по данному удостоверению действуют. Галине Владимировне обидно, ведь кровь она сдавала и сдает добросовестно и регулярно. В нашей республике, чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь не менее 40 раз, а это около 20 литров. Наша героиня сдала кровь около 80 раз! То есть, по сути, она дважды почетный донор. Поэтому дочь Галины решила разобраться в этом кровном вопросе.

Вероника Потоцкая:

Мы решили поинтересоваться в Министерстве здравоохранения. На горячую линию дозвониться сложно, но мы это сделали. Там нам сказали, что у них нет сотрудника, который бы мог нам посоветовать что-нибудь. Дали телефончик РНПЦ заместителя. Заместитель не отвечала, как оказалось, в конце концов, все заместители не отвечали, так как были на совещании у директора.

Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне и связалась с директором напрямую. Геннадий Яковлевич подробно нам объяснил, почему произошло такое недоразумение, и что в настоящее время подготовлен и направлен для рассмотрения проект Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь. Это проблема, которую нужно решать, ведь случай далеко не единичный, так как в нашей стране насчитывается около 57 тысяч почетных доноров и 5 тысяч из них с удостоверением нового образца.

Вероника Потоцкая:

И благодаря Столичному телевидению, директор РНПЦ связался с нами и объяснил, что по закону все верно. Там прописано все на русском, но не в этом суть, а суть в том, что в удостоверении старого образца прописано знак почета, а в новом образце знак отличия. И сейчас Совет министров еще не принял соответствующего дополнения к закону, поэтому ждем решения.

Мы думаем, что совсем скоро решение будет вынесено в пользу доноров. Сдавать кровь может далеко не каждый. Причем большая половина сдающих за это получает неплохие деньги. Но есть и такие, кто делает это абсолютно бесплатно, не ради выгоды, а ради спасения человеческой жизни.

Вероника Потоцкая:

Даже уже сейчас перестают делать выплаты, но мама сдает кровь все это время.

Сдача крови – дело благородное, а еще лучше, когда это становится семейной традицией.

Вероника Потоцкая:

Моя мама уже на пенсии, папа был бы уже на пенсии, но его, к сожалению, нет, но он успел получить знак почетного донора Республики Беларусь также.

Люди по разным причинам приходят на пункты приема и переливания крови. Кто-то, конечно, за деньгами, но в большинстве своем донорами движет желание помочь людям. Надеемся, что вопрос с образцами удостоверений будет решен в скором времени.

Гиппократ советовал людям с нервными расстройствами пить кровь здоровых людей. Мы надеемся, что скоро Галина Потоцкая перестанет расстраиваться и все встанет на свои места. Ну, а за литры крови, сданные ею, от всех нас огромное ей человеческое спасибо!