Оказывается, обустройство и остекление балконов в Минске нужно согласовывать с ЖЭС!

Минчанка Анна Петровна Тимошенко с бульвара Шевченко, 9 не на шутку поссорилась с соседом этажом ниже. Последний затеял ремонт и разбил балконную плиту пенсионерки в пух и прах.

Анна Тимошенко:

Балкон стал дрожать. Я говорю: «Что вы делаете?» А он показывает фигу.

Теперь красивый стеклопакет соседа стоит Анне Петровне испорченного, потрескавшегося пола. А на балкон и вовсе стало опасно выходить.

Анна Тимошенко:

Балкон — это чья собственность? Моя или не моя? И кто за должен отвечать за него, если испортил?

«Место для отдыха» — так прописывается назначение балкона и лоджии в действующем законодательстве. Но собственностью жильцов балкон не является, ведь даже в жировках эти метры никак не прописываются.

Василий Шепелевич, директор УП ЖЭС-20:

Балкон — это элемент фасада здания, который находится в собственности эксплуатирующей организации.

По сути, жильцы вправе распоряжаться своими балконами, как им заблагорассудится: можно застеклить, утеплить балкон или поменять там старые окна, но с одним условием — получив на то добро жилищно-эксплуатационной службы.

Василий Шепелевич:

Гражданин, который, например, хочет произвести работы по остеклению, обустроить балкон или балконную плиту, обязательно должен обратиться в эксплуатирующую организацию для того, чтобы согласовать, какие работы он хочет выполнить, чтобы избежать в дальнейшем обрушение.

Что же касается преобразования балкона в комнату, то подобные изменения приравниваются к перепланировке, поэтому без предварительного заказа и утверждения проекта, увы, не обойтись. Не стоит забывать и о соблюдении правил эксплуатации балконов и лоджий. К примеру, за захламление балконов старыми холодильниками, телевизорами, ненужной мебелью могут и наказать.

Василий Шепелевич:

Жилец может быть привлечен к статье за нарушение правил пользования по ст. 21.16 ч. 1 «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая влечет штраф от 10 базовых величин.

Не согласовав установку стеклопакета с коммунальными службами и испортив бетонную плиту, сосед Анны Петровны создал потенциальную угрозу обрушения балкона, причем как пенсионерки, так и своего. Сейчас Анне Петровне необходимо обратиться в ЖЭС, где ее обращение зарегистрируют и устранят дефекты на поврежденной балконной плите, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.