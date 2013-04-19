Обязаны ли иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Беларуси, оплачивать услуги государственных поликлиник?

Новости Минска. Недавно достаточно известный врач рассказал анекдот. Гражданин приходит в городскую поликлинику и обращается к врачу: «Здравствуйте, бесплатный доктор! – Здравствуйте, неизлечимый больной!»

О тонкостях отечественного лечения в этом сюжете. Его тему прислал пользователь сайта СТВ.

Владимир Панкратьев вот уже 17 лет проживает в Беларуси. Он - гражданин Украины, однако имеет минский вид на жительство, прописку и собственное жилье в столице. В марте здоровье Владимира дало сбой: поднялась температура.

Владимир Панкратьев:

Я обратился в 37 поликлинику, точнее, вызвал врача на дом. Врач пришел, осмотрел, поставил диагноз бронхит, выписал медикаменты, дал направление на анализы. Неделю я лечился. После пришел на прием, меня опять-таки осмотрели, сказали, что все хорошо, болезнь отошла.

Когда Владимир вновь посетил медицинское учреждение и поднялся к главному врачу, чтобы подписать больничный, его ждала неприятная новость. Молодому человеку заявили, что документ не подпишут, пока он не оплатит анализы.

Владимир Панкратьев:

Дали договор на 98.800. В договоре было написано, что я плачу на основании собственного волеизъявления. Я сказал, что не действую на основании собственного волеизъявления. Конкретно в 37 поликлинике я с 2007 года обслуживаюсь, естественно, я болел, сдавал анализы, все было всегда бесплатно, никогда таких вопросов не поднималось, вот впервые такое получилось.

Главврач поликлиники стоял на своем: граждане Украины должны оплачивать анализы. Кстати, о том, что за них придется платить, Владимира никто не предупредил.

Владимир Панкратьев:

Я показал свой вид на жительство, сказал, что я здесь живу с 1996 года, являюсь постоянным жителем. Мне сказали, что это ничего не меняет. Я обратился к заместителю главного врача, она мне буквально повторила то же самое. За исключением того, что за больничный, сказали, денег брать не будут, потому что я пришел в остром состоянии.

На чьей стороне закон в данной ситуации, мы решили разобраться вместе с юристами.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае, все-таки, если это иностранный гражданин, который имеет вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно проживает на данной территории, то действующим законодательством Республики Беларусь закреплены абсолютно одинаковые права наравне с гражданами Республики Беларуси на получение бесплатного медицинского обслуживания.

Действительно, если обратиться к информационному письму Министерства Здравоохранения, то видим там неутешительные для Владимира строки:

«Оказание плановой медицинской помощи иностранным гражданам данных государств (Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины) осуществляется на платной основе с проведением взаиморасчетов по договорным ценам или действующим прейскурантам согласно законодательству Республики Беларусь».

Кстати, что касается скорой и неотложной помощи, то она оказывается гражданам перечисленных государств бесплатно. Однако не все так прозрачно, как кажется, на первый взгляд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Но не надо забывать, что иностранные граждане и иностранные граждане, которые имеют вид на жительство на территории Республики Беларусь и постоянно на данной территории проживают, имеют разный правовой статус в данной ситуации. Иностранный гражданин, который приехал сюда в гости, по туристическому либо иному приглашению, либо был здесь проездом, естественно, в данном случае ему плановая медицинская помощь будет оказана на платной основе, это вполне разумно.

По мнению юристов, поликлиника поступила неправомерно, взяв деньги за анализы. К тому же предварительно говорить о стоимости анализов сотрудники поликлиники обязаны.

Екатерина Орловская, юрист:

То, что его не предупредили заранее, может являться основанием для предъявления претензии к администрации поликлиники.

Если главврач медицинского учреждения не разъяснил, на каком основании анализы стали вдруг платными, можно пойти другим путем.

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы обратилась в Министерство здравоохранения. Если ссылка будет конкретно на такое письмо, это письмо от 21 января 2011 года, № 08-2-06/238, данное письмо, в принципе, нигде не указывает, что платная помощь должна быть оказана иностранным гражданам, в том числе, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь и имеют вид на жительство. Поэтому такие действия нужно оспаривать. Соответственно, вплоть до обращения с исковым заявлением в суд.

Главное, чтобы в борьбе за бесплатное лечение Владимир Панкратьев не потерял здоровье, которое восстанавливать придется долго, пусть и даром.

А вообще надо помнить, что желая здоровья людям, мы все желаем обнищания медикам, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.