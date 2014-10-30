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Может ли решение о разводе забрать не кто-нибудь из супругов, а нотариально заверенный представитель?

30 октября 2014 12:48
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Минчанка задает вопрос:
Мы с мужем подали  на развод. Так как в данный момент я нахожусь в командировке, он в другом городе, мы не можем забрать решение о разводе. Возможно ли, чтобы решение о разводе из ЗАГСа забрал не кто-нибудь из супругов, а нотариально заверенный представитель в лице моей сестры?  

Елена Мойсейчик, юрист:
Если решение о расторжении брака уже принято, то есть супруги явились в ЗАГС через 30 дней после подачи такого заявления, то в последующем забрать документы может любой представитель по нотариально заверенной доверенности. Соответственно, в данном случае ваша сестра может забрать такое заявление.  

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # ЗАГС

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