Минчанку обязали оплатить ремонт от залива соседей, который произошел не по ее вине

Анжелика Белько: Ко мне с претензиями пришла соседка, которая живет этажом ниже, что у нее в туалете и ванне капает с потолка. Я зашла к ней. У нее стояли тазики, натурально, как дождь, у нее капало в эти тазики.

Анжелика сразу и не поняла, как она могла затопить соседку, ведь в ее квартире в ванной на полу не было ни единой капельки воды.

Анжелика Белько:

Пришел мастер, начали смотреть. Мне сказали: «Разбивайте стенки, снимайте эту плитку. Нужна замена труб, у вас лопнула труба».

Стояки горячей и холодной воды в квартире Анжелики не менялись с момента постройки дома и окончательно прогнили. Это и стало причиной затопления. Сантехник заявил: «Замену труб Анжелике придется оплатить, впрочем, как и ремонт в квартире соседей» .

Анжелика Белько:

Кто прав: я или закон? Ведь соседей затопило потому, что трубы, которые находятся в стенке, невидимые. С меня снимают деньги за установку этих труб и ремонт соседям.

Геннадий Трубило, директор ГУП ЖРЭО №2 Фрунзенского района г. Минска:

Согласно ст. 51 Жилищного кодекса Республики Беларусь, наниматели и собственники жилых помещений обязаны за свой счет производить ремонт оборудования сантехнического, электрического, который находится в квартире.

Иными словами, за состоянием электропроводки, электросчетчиков, отопительных батарей, счетчиков расхода воды, вентилей, розеток, выключателей должны следить сами жильцы, а не коммунальные службы. Стояки горячей и холодной воды зачастую не видны, поскольку расположены в стене под керамической плиткой. Тем не менее, стоит помнить, что их эксплуатационный срок составляет порядка 30 лет, затем трубы необходимо менять, а не ждать, пока гром грянет, как в случае Анжелики. К счастью, квартира женщины застрахована.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Поскольку застрахована квартира Анжелики, а не ее ответственность перед другими жильцами дома, страховая компания возместит только вред, причиненный квартире Анжелики. Вред, причиненный соседке, проживающей снизу, Анжелике придется возмещать самостоятельно.

Наверняка в доме, где проживает Анжелика, состояние труб во всех квартирах одинаковое, вряд ли кто-либо из жильцов снимал керамическую плитку в ванной для замены стояков. Но гнилые трубы — это не единственная проблема, которой обеспокоены граждане из дома №47 по ул. Ольшевского. Приезда съемочной группы «Добро пожаловаться», казалось, ждал весь дом.

Анжелика Белько:

Капитального ремонта мы не можем дождаться. В 1993 году только частично плиты поменяли и всё — ни окна, ни трубы не менялись, все вентиля сломаны.

Вопрос «Когда будет проведен капитальный ремонт в доме?» мы решили задать руководству ЖЭС №43. Ответа мы так и не услышали: директор сбежал, в прямом смысле этого слова.

Директор ЖЭС №43:

Я не могу дать интервью без разрешения!

Конечно, проще убежать от проблем, нежели их решить. Или хотя бы спокойно поговорить, найти компромисс. Поскольку директор ЖЭС отказался от каких-либо комментариев, мы обратились в вышестоящую инстанцию — ЖРЭО №2 Фрунзенского района.

Геннадий Трубило, директор ГУП ЖРЭО №2 Фрунзенского района г. Минска:

До 2015 года этот дом не стоит в проекте, поэтому до 2015 года я затрудняюсь что-то обещать.

В 2005 году Научно–исследовательский институт «Белжилпроект» разработал программу капитального ремонта жилья до 2015 года. Составлен перечень домов, требующих скорейшего восстановления. Но он ежегодно пересматривается и утверждается местными Советами в зависимости от финансовых возможностей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.