Крысы в доме по пр-ту Рокоссовского в Минске не пускали жильцов в подъезд

Они появились на Земле на 50 миллионов лет раньше нас. По их вине погибло больше людей, чем за все войны и революции в истории человечества. Их в два раза больше, чем нас. В случае термоядерной войны — выживут только они. Кто это? На этот вопрос попробует ответить Вероника Исаева.

Ученые выдвинули версию, что причиной вымирания динозавров стали существа, о которых сейчас пойдёт речь. По статистике, каждый шестой крестьянин в нашей стране кормит не людей, а этих тварей. Жителям дома по проспекту Рокоссовского 84 они буквально свалились на голову, тем самым сделали жизнь минчан невыносимой.

Дарья Малахова:

В нашем доме, уже второй месяц боремся с крысами. Заходишь в подъезд, прямо над головой дыра уже образовалась, мордочки крысиные торчат. Постоянно грязь сверху падает, опилки.

Новые соседи наводят настоящий страх на жителей дома. Каждый раз, заходя в подъезд, они ожидают, что совсем не маленькая крыса нападёт прямо с потолка. Спустя несколько месяцев бесполезной борьбы, у минчан нашлось проверенное средство для избегания встреч с серыми недругами. Правда, оно даёт лишь мгновение на то, чтобы пробежать по подъезду и укрыться в лифте. Но и оно не даёт стопроцентной безопасности.

Дарья Малахова:

Перед тем, как зайти в подъезд, поздно возвращаясь с работы, надо провести ритуал – постучать в двери, чтобы они испугались шума и только после этого можно заходить, либо родителей звать, чтобы выходили встречать. Реально страшно жить в этом подъезде.

За все времена люди по-разному пытались бороться с крысами. Например, в 15 веке во Франкфурте тем, кто приносил в городское самоуправление 5 тысяч крысиных хвостов, выдавалась особая привилегия. А в одном из немецких городов был установлен даже специальный день молитв, чтобы избавится от крыс. Однако, несмотря на такие меры, количество крыс не только не уменьшилось, а становилось всё больше и больше. В наши дни эти существа настолько проникли в нашу жизнь, что страшно подумать, к чему же может привести такое соседство.

Дарья Малахова:

На первых этажах соседи рассказывали, что в тамбурах дырки прогрызли, в квартиры даже пролазят крысы. Говорят, купите бетон и со стеклом битым перемешайте, замажьте дырки. Почему мы должны это делать? Мы деньги платим, соответственно, делайте сами.

Захламлённость – главная причина, по которой крысы поселяются в домах. Иногда не нужно даже травить крыс. Достаточно просто вычистить подвал и провести определённые работы по мусоропроводу. Но ЖЭС № 45 в течение двух месяцев никак не реагирует на проблему.

Дарья Малахова:

Когда звонили в ЖЭС, нам говорили, что ваша заявка принята, потом ещё звонили, говорят: да, хорошо. Потом нам вообще сказали: У вас капитальный ремонт сделан, что вы ещё от нас хотите? Потом говорят, что будем травить. Что, где? Никто ничего не делает!

В Центре профилактической дезинфекции нам подробно рассказали и даже показали, как по-настоящему надо бороться с крысами и какие методы применяют столичные специалисты против этих существ.

Ирина Голотик, заместитель главного врача «Центр профилактической дезинфекции»:

Мероприятия против грызунов Центром профилактической дезинфекции проводят в местах общего пользования. У нас есть договоры с ЖЭСами, ЖРЭО, с товариществом собственников, ЖСК. Проводятся мероприятия подвальных помещениях, в помещениях технического подполья, в мусороприемных камерах, лестничных клетках. За это платят ЖЭСы и ЖРЭО, все остальные организации, которые обслуживают жилой фонд.

Действительно, сами коммунальные службы самостоятельно не в состоянии повлиять на уничтожение наших нежеланных соседей. В лаборатории центра профилактической дезинфекции происходит подготовка основного лакомства для крыс, которая впоследствии и становится последним угощением в её жизни.

Ирина Голотик:

В этой лаборатории в каждый месяц приготавливается около двух тонн отравленных приманок. Причём в этих отравленных приманках меняется действующее вещество, то есть сам яд, который воздействует на грызунов и пищевая основа. Самое главное, чтобы грызун скушал то, что мы ему приготовили. Поэтому спектр пищевой основы громаден. В нашей лаборатории порядка 46 рецептур, которые готовятся.

По статистике, за сентябрь месяц в столице грызунами заселено всего три процента жилого фонда. Это не так-то и много, учитывая, что нормой можно назвать пятнадцать процентов. Однако в эти злосчастные три процента и попал дом по ул. Рокоссовского. Руководство ЖЭС №45 отказалось как-то комментировать крысиную проблему. Однако главный мастер коммунальной службы пообещал, что в ближайшие дни с крысами будет покончено. И это было одно из немногих обещаний, которое было действительно выполнено коммунальщиками. Уже на следующий день проблема была решена.

Недавно ученые обнаружили у крыс реакцию на смешные ситуации и сделали вывод: крыса — единственное млекопитающее, кроме человека, которое умеет смеяться! Как долго эти грызуны будут смеяться над нами, остается загадкой.