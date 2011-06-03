Камень, отлетевший от газонокосилки, выстрелил в ногу случайной прохожей – женщина в больнице

Минчанка Инна Тишкова возвращалась домой с прогулки со своими детьми. Когда женщина проходила мимо газонокосильщика, отлетевший от инструмента камень угодил ей прямо в кость голеностопного сустава. В итоге Инна оказалась в больнице. Положено ли женщине возмещение морального вреда?

Инна Тишкова:

Я услышала сильный хлопок, даже подумала, что где-то лопнуло колесо, ощутила резкую боль в ноге.

Оглядевшись, женщина увидела человека с газонокосилкой. Как оказалось, работающая газонокосилка подхватила в траве камень и запустила его на 15 метров. Пролетев через дорогу, он попал женщине в кость голеностопного сустава.

Инна Тишкова:

Косильщик остановил свою машинку. Подошел, спросил: «Вам ногу не порвало?» Я быстренько сняла туфель. Крови нет — нет. Ну и сказал: «Такое бывает!»

Газонокосильщик спокойно продолжил косить.

Превозмогая боль, Инна кое-как дошла до скамейки и вызвала скорую помощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Инна Тишкова:

Сначала подумали, что это перелом, и сказали, что нужно ехать в больницу — делать снимок и, вероятнее всего, накладывать гипс. Мне сделали снимок, сказали, что, к счастью, это ушиб, правда, с гематомой, и придется наложить гипс на 7-10 дней. Обязан ли «Зеленстрой» как-то ограждать территорию, когда ведет свои работы, или как-то предупреждать граждан, что они могут нанести ущерб — не только имуществу, но и здоровью?

По идее, а скорее всего, и по правилам техники безопасности, при проведении таких работ необходимо принять меры предосторожности.

Инна Тишкова:

Я спросила, должны ли стоять какие-то ограждения, табличка с оповещением о том, что идет покос и нельзя приближаться на 50 или 15 метров. Мне сказали: «Нет, мы это делать не обязаны».

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:

Прежде чем начинать косьбу, мы ставим таблички о газонокошении. Люди сами должны увидеть, что табличка есть, и к месту не приближаться. Иногда люди игнорируют, не замечают.

Николай Малахов, ведущий инженер по охране труда УП «Зеленстрой» Фрунзенского района»:

Перед началом работы рабочие должны подготовить газон к косьбе, очистить его от посторонних предметов, камней, стекла, бутылок. Таблички выставляются. Рабочие обходят перед началом работ территорию, хотя могут где-то и пропустить.

Собственную халатность коммунальщики объясняют просто.

Николай Остапенко:

Это как в «Спортлото» выиграть миллион. Я работаю в этой системе 30 лет, и это первый случай. Я только сочувствую этой женщине, что так получилось. Я могу только принести извинения и соболезнования этому человеку.

Татьяна Шестовская, адвокат юридической конультации Советского района г. Минска:

Потерпевшая должна обратиться в предприятие «Зеленстрой» для того, чтобы ей возместили причиненный ущерб. Кроме того, потерпевшая имеет право на возмещение морального вреда. Законодательством не определен размер морального вреда, поэтому потерпевшая сама должна определить в денежном выражении причиненный ей моральный вред и сообщить об этом либо самому предприятию, либо суду.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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