Какие сервисные центры имеют право делать гарантийный ремонт мобильного телефона?

В 2000 году во всем мире насчитывалось 720 млн мобильных телефонов, в 2010 их количество достигло 5 млрд. Мобильных устройств производится так много, что каждый день они сотнями, а то и тысячами ломаются по самым разным причинам.

Ирина Яровская:

Недавно в Ждановичах купила этот телефон. Спустя некоторое время он начал у меня сам по себе выключаться, включаться, перезагружаться, какой-то странный запах гари был под крышкой. Я забеспокоилась и, конечно, занесла его в сервисный центр, адрес которого был указан на гарантийном талоне.

Специалисты сервисного центра провели экспертизу и выдали Ирине заключение, согласно которому телефон вышел из строя из-за попадания влаги. Соответственно, в бесплатном ремонте девушке отказали, обвинив ее в неправильной эксплуатации мобильного устройства. Ирину подобное заявление возмутило.

Ирина Яровская:

Влага в этот телефон попасть никак не могла, потому что он находился в футляре. В итоге, они предложили отремонтировать телефон за мой же счет. Я не знаю, как проверить, правильно ли произведена экспертиза. И если неправильно, то кто в этом случае виноват. Я обратилась с этим вопросом в вашу программу.

Чтобы развеять сомнения Ирины, мы попросили независимого эксперта в области сложных технических исследований провести диагностику телефона. Заключение специалиста расставило все точки над «и».

Иван Русаков, директор ООО «Исток истины»:

Исследования показали, что указанные следы жидкости, которые отразил сервисный центр, не повлияли на функционирование телефона. Следов жидкости в других местах, механических повреждений, которые бы указывали на нарушение потребителем правил эксплуатации, экспертиза не выявила. На мой взгляд, наиболее вероятная причина неисправности телефона — это производственный брак на этапе производства, проявившийся во время эксплуатации.

Почему же заключения независимого эксперта и сервисного центра, в который обратилась Ирина, разошлись? Вероятно, потому, что магазин не заинтересован оплачивать ремонт вышедших из строя телефонов. Проще обвинить покупателя в неправильной эксплуатации. Кстати, не все организации могут осуществлять ремонт техники в гарантийный период.

Иван Русаков:

Только авторизированные представители имеют право выполнять гарантийные ремонты в течение гарантийного срока. Однако сегодня данные ремонты выполняют любые сервисные центры, даже если не имеют авторизации, которая подразумевает поставку официальных запасных частей, деталей для данных телефонов и сервисных документов.

Сервисный центр ЧУП «Ремзона», в который обратилась Ирина, не является авторизованным, а это означает, что он не имеет право на проведение гарантийного ремонта. Следовательно, заключение этой организации носит не юридический характер, а ознакомительный.

Иван Русаков:

Пользователь может обратиться к продавцу для устранения данных недостатков, замены товара на товар надлежащего качества либо для возврата уплаченной суммы.

А всем телезрителям хотелось бы напомнить, что, покупая мобильный телефон, обратите внимание на указанную в гарантийном талоне сервисную организацию. Как показал этот сюжет, за гарантийный ремонт берутся все кому не лень. Как результат — стандартные заключения типа «залитие», «механическое воздействие» и т. д. В общем, по вине потребителя. И создается впечатление, что имеется некий коммерческий интерес в пользу продавцов.

Проверить, является ли указанная в талоне организация авторизованной, просто. Достаточно зайти в интернет и набрать в поисковике «модель телефона» и «авторизированные центры в Республике Беларусь». Увы, но ЧУП «Ремзона» в списках не значится.

Если бы героиня этого сюжета Ирина Яровская проверила, имеет ли право указанная в талоне организация осуществлять гарантийный ремонт, то, скорее всего, она бы обратилась к другому продавцу. В любом случае сейчас у девушки есть на руках заключение от независимого эксперта, подтверждающее наличие производственного брака в телефоне. Далее — дело техники, а точнее, закона «О защите прав потребителей», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.