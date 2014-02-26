Из-за грандиозной перепланировки у соседей в минской квартире страдают дети: один ребенок попал к врачу, у второго снизилась успеваемость

Соседи сверху запилили! Нет-нет, вам не послышалось! Звуки бензопилы и других шумных инструментов уже которую неделю не дают покоя столичной семье Арончик, проживающей по ул. Лобанка, 4. В квартире сверху затеяли грандиозную перепланировку.

Людмила Арончик:

Идет разрушение стен, несущей стены бетонной. У нас сыпется побелка, пошли трещины, в ванной вообще обрушился потолок.

Соседи, ежедневно страдающие от грохота строительных инструментов, в страхе и недоумении. Что происходит? Почему молчат коммунальные и административные органы. А вдруг однажды рухнут перекрытия?

Александр Кулинкович, житель кв. 101:

Живем, знаете, когда "с неба камни падают"?

Нельзя сказать, что жильцы спокойно взирают на строительный беспредел. Регулярно как они, так и председатель товарищества отправляют жалобы в различные инстанции, от МЧС и центра гигиены и эпидемиологии, до администрации района и правоохранительных органов.

Василий Каштелян, председатель товарищества собственников жилого дома по ул. Лобанка, 4:

В связи с тем, что пошло отслоение, осыпание потолков, пошли трещины, я вынужден был написать в Администрацию Фрунзенского района, в «Минскпроект», в «Монолитстрой», отправлял письма с просьбами принять участие в работе комиссии по установлению причин образования трещин и отслоения потолков.

Последняя комиссия появилась в очаге конфликта 14 января. Жильцы отчаянно надеялись, что наконец-то будет установлена причина обрушения отдельных элементов и найден виновный, который, собственно за все и ответит. Тем, более, что виновный особо не прячется и дает о себе знать на всю окрестность.

Людмила Арончик:

Приехало 8 человек, походили, посочувствовали и сказали, что здесь они некомпетентны. И подписывать бумаги о своем визите отказались.

Жильцы дома в недоумении. Почему чиновники и специалисты, обязанные контролировать и надзирать за строительством, оказались бессильными. Перед чем? Или перед кем? Да, у собственника грохочущей квартиры есть разрешение администрации района на перепланировку. И что? Далее он может все крушить и ломать по своему усмотрению? И какими угодно способами?

Василий Каштелян:

При выполнении работ по сносу бетонной стены, а там заложена проводка электрическая, было дважды устроено короткое замыкание.

К счастью, никто в результате не пострадал. Но это сегодня. Кто даст гарантии, что завтра дело не обернется жертвами? Дыма без огня не бывает. В нашем случае дыма в доме №4 с лихвой. По словам Людмилы Арончик сосед сверху использует инструменты с бензиновым двигателем. Из-за этого у нее в квартире постоянно смог, запах гари. Молодой маме приходится часами гулять с детьми на улице, пока их квартира проветривается от паров бензина.

Людмила Арончик:

Я вызвала МЧС. Приехал молодой человек, взял меня, консьержа, пригласил председателя нашего товарищества собственников, и мы прошли в эту квартиру.

Председатель товарищества сфотографировал всё оборудование, на котором работают строители. И он уверен, что здесь дело нечистое. Представитель МЧС согласился с нарушениями. Однако ненадолго.

Людмила Арончик:

Тут же этому МЧС-нику дают трубку. После чего меня сразу выставили за дверь, а сотрудник МЧС сказал, что это не в его компетенции и что он не видит никаких нарушений. Он даже не захотел написать, что был у них с проверкой!

Не найдя понимания и поддержки в МЧС Людмила Арончик обратилась в центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района. Мол, из-за строительных работ страдают не только взрослые, но и дети! Увы. И эти специалисты, сославшись на то, что данное дело не в их компетенции, умыли руки. Впрочем, напоследок семье Арончик дали список независимых акредитованных лабараторий, способных зафиксировать нарушения.

Людмила Арончик:

У нас есть медицинское показание, что у моего 10-месячного ребенка испуг. Он ночами не спит. Мы обращались в неврологию, где нам выписали огромный список седативных препаратов, которые мы сейчас даем нашему ребенку, чтобы он хотя бы иногда ночью спал.

А на днях в больницу попала старшая дочь второклассница Ульяна Арончик. Пока врачи ставят диагноз, родители девочки уверены, что проблемы со здоровьем у ребенка возникли на нервной почве.

То, что дело серьезное и небезопасное Людмила подтверждает диктофонной записью

Людмила Арончик:

Месяц при таком шуме жила, не могла делать уроки. Говорила: Мама, такой шум, болит голова, не могу сосредоточиться, делать уроки. А она лучшая в классе, но стала в последнее время приносить плохие оценки.

Что делать дальше, жильцы дома не представляют. Впрочем, 20 января Александр Кулинкович, увидев утром, что в очередной раз на площадке отвалился кусок штукатурки, отправился в прокуратуру. Как это ни печально, но чиновники и коммунальщики оказались бессильны. И, похоже, только судебные органы способны что-то сделать.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Чтобы установить нарушения, нужно сделать соответствующие измерения в присутствии эксплуатирующей организации и работников санитарно-эпидемиологической станции. Сделать измерения стоит несколько раз, чтобы зафиксировать систему нарушений прав соседей при ремонте.

Далее дело за малым, подать исковое заявление в суд.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

В суде истец должен будет доказать, что его права были нарушения, конкретно в какие дни они нарушались, а доказательствами могут являться эти акты и заключения санитарно-эпидемиологической службы, показаниями свидетелей, работников ЖРЭО, ЖЭС, которые присутствовали при замере шума, вибрации.

Это, конечно, замечательно, но скорее всего еще до суда сосед закончит свой ошеломительный ремонт и дело растает словно дым. Разве что, какой-нибудь несерьезный штраф присудят. Печально и страшно, что пока взрослые дяди и тети ломают копья вокруг злополучного ремонта, уже реально страдают дети, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.