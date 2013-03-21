Граффитистам пришлось закрасить свои шедевры, нарисованные на товарном поезде

Новости Беларуси. Действенный способ перевоспитания хулиганов. Гродненские граффитисты лично закрашивают свои художества, нарисованные в неположенных местах. Очередной рисунок появился несколько дней назад на товарных вагонах.

Вычислить «художников» большого труда не составило. Молодые люди фотографировали свои работы и выкладывали в интернет. Нарушителями оказались двое студентов-первокурсников одного из университетов Гродно. Им грозит штраф до пяти миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушитель:

Раскрасили, так как они (поезда) уезжают в другие города, и друзья и знакомые видят их чаще. Признаю свою вину, так больше делать не буду.

Даниэль Крупа, старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Гродненского отдела внутренних дел на транспорте:

Мама одного из нарушителей высказала желание, чтобы дети сами закрасили свое художество. Таким образом наказание будет не только в комиссии по делам несовершеннолетних, но и своим трудом будут искупать свою вину. Были в Гродно такие факты, и беседы, как видно, не совсем были поняты детьми. Предыдущая группа так же была задержана, они разрисовывали пассажирские вагоны, которые следовали в Москву. Их они отмывали на декабрьском морозе.