Что делать, если в подвале вашего подъезда живут бомжи?

Седьмой дом по переулку Уральскому, что в Минске, знающие люди обходят стороной. Бомжи облюбовали подвал этого дома.

Вроде эти граждане мира — люди небуйные, но жители дома от такого соседства в «легкой» панике.

Александр Шабанов:

Меня жена будит, говорит: «В квартире дым». Я сразу понял, что это из подвала, и побежал туда. Дверь была закрыта, я ее сломал — а там уже тлеют матрасы. Полез на ощупь, и обнаружил женщину. Я ее вытащил.

Александру Шабанову впору орден вручать: и подвальную персону спас, и пожарных вызвал. Оказалось, погорельцы — знакомые все лица, недавно жили в этом же доме, только в подвале другого подъезда.

Татьяна Иванова:

Жили у нас бомжи в подъезде. Я обратилась в ЖЭС, в милицию, но никто на наши вопросы отвечать не хотел.

Сотрудники ЖЭС повесили замок на подвальную дверь, чтобы бомжи не смогли туда проникнуть. А гореть есть чему, ведь все пожитки подвальных персон из четвертого подъезда во второй перекочевали только отчасти.

Татьяна Иванова:

ЖЭС пообещал, что после бомжей почистят подвал. Но все как было, так и осталось — бутылки, кружки, диван шмотками завален.

Максим Абраменко, мастер участка УП «ЖЭС № 44 г. Минска»:

Жилищная служба может убирать только раз в месяц, причем лишь проходы. В подвалах мы не наводим порядок. За это несут ответственность жильцы.

Закрыл подвалы как следует и проблем нет, но это уже, так оказалось, будет покушение на личную собственность граждан.

Максим Абраменко:

Нигде не работают, не приносят пользу обществу, своей семье. Собираются в своих же сарайчиках, где и ведут антиморальный образ жизни. Мы неоднократно выгоняли их. У них есть квартиры в домах, поэтому имеют доступ к подвальному помещению.

Получается, что большинство так называемых бомжей вовсе и не бездомные, а собственники квартир в Минске. Вопрос о их выселении и лишении прав на жилплощадь здесь не стоит, так как в квартирах прописаны несовершеннолетние дети, которые сейчас находятся в интернатах.

Андрей Сасонко, пресс-секретарь Партизанского РУВД г. Минска:

Совместно с МЧС мы выявляем лица без определенного места жительства. В дальнейшем они отправляются в приемник-распределитель. Если в ходе отработки выявляется, что в подъездах ненадлежащим образом установлено запорное устройство, то мы выносим предписание ЖЭСам.

Бывает в жизни всякое. Неудачно продал квартиру, жена выгнала из дома, лишился документов — тысячи причин, по которым люди остаются без крыши над головой. А что заставляет собственников недвижимости опуститься ниже уровня дома — остается загадкой. Этот ребус в первую очередь пытаются решить обреченные на подвешенное состояние соседи.

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