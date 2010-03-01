Что делать, если в доме протекает крыша?

В полном тупике оказалась Раиса Петровна со своей семьёй. Типовую коммунальную проблему ей обещают решить только к лету.

Раиса Черноусова:

Месяц назад у нас протекла кровля. Целую неделю у нас вообще дождь был в двух комнатах. Уже месяц мы не включаем свет, пользуемся свечами. Вода заливается под линолеум. Запах стоит невыносимый, а окно открыть не можем, так как оно замёрзло. Кастрюлю ставим в ноги и спим.

Семья Раисы Петровны ютится в относительно сухих углах комнаты.

Дарина Левкович:

Зал течёт. Мы живём на одной половине комнаты, со страхом ждём, пока вторая потечёт. Мы и понятия не имеем, где тогда будем спать.

Коммунальные службы Раису Петровну не обнадёживают. Говорят: «Ждите потепления».

Раиса Черноусова:

Между шифером и обрешёткой — глыба льда. Нам сказали, что пока она не растает, ничего сделать нельзя.

Илья Глембович, директор УП «ЖЭС № 48» ЖРЭО Фрунзенского района г. Минска:

Всё, что я мог сделать, я уже сделал. Этот вопрос должны решать вышестоящие организации. Остается лишь ждать тёплой погоды и заменить места шифера, которые прохудились. Ремонт крыши сейчас сделать нельзя.

Прохудившаяся крыша уже давно просила ремонта, но денег на это не хватало.

Коммунальщики же ничтоже сумняшеся призывают терпеть и ждать. А вот это Раисе Петровне мы этого делать не советуем, ведь по закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» все недостатки должны быть устранены в течение двух недель. Для этого женщине необходимо написать в адрес ЖЭСа официальное письмо, зарегистрировать его и ждать. Через 14 дней гражданка Черноусова имеет право отнести заявление уже в суд. Эту инстанцию будут слабо интересовать проблемы коммунальщиков, так как их задача — следовать букве закона.

Кроме устранения недостатков, Раиса Петровна имеет право потребовать возмещения морального вреда. Если суммировать все судебные издержки и выплаты, которые понесёт ЖЭС и ЖРЭО, выгоднее решить этот вопрос в досудебном порядке, причем в ближайшие дни.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.