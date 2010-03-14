Что делать, если СТО (ИП Скорин) намеренно сделала ремонт, который Вы не заказывали?

По статистике каждый третий автовладелец ремонт своего «железного друга» доверяет мастерам СТО.

А каждый второй в качестве обслуживания, увы, разочаровывается. На своем горьком примере цифры статистики подтвердил и Николай Смирнов.

Николай Смирнов:

В конце лета я отвез машину на СТО, которая находится в районе ул. Городецкой и принадлежит ИП Скорину. Первоначально была составлена заявка на выполнение определенных видов работ.

В машине Николая Смирнова не заводился двигатель. Вручив задаток в размере 400 тысяч рублей, он поручил машину в руки мастера.

Николай Смирнов:

Через часа два-три мне звонит мастер и говорит, что порвался ремень ГРМ, к тому же, нужно менять еще какие-то детали. Я отвечаю ему: «Если будем менять запчасти, то только ремень ГРМ и балансировочный ремень. Ничего больше менять не нужно».

Однако ИП Скорин решил, что этими работами сломанный двигатель не спасешь. И ремонт автомобиля решил закончить без согласования с клиентом.

Николай Смирнов:

При мне они завели машину, сказали — забирайте. Я говорю, что забирать машину не буду, пока с нее не снимут запчасти, которые установили без моего ведома.

Негодование и категоричность заказчика обоснованны: мало того что дополнительные работы выполнены без его ведома, так еще и сумму за этот ремонт выставили немаленькую — 900 долларов.

Андрей Сафроненко, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

Если исполнитель при выполнении работ обнаружил, что нужно провести дополнительные работы, которые не были утверждены в заказ-наряде первоначально, то он вправе произвести их без уведомления потребителя только в том случае, если их стоимость не превышает 10 % от стоимости заказа.

В противном случае у заказчика есть полное право заставить привести автомобиль в первоначальное состояние. Что Николай Смирнов и сделал.

Николай Смирнов:

Все запчасти они сняли. Однако задаток не вернули.

Андрей Сафроненко, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

При расторжении договора на оказание услуг потребитель вправе требовать всю денежную сумму, которую он внес за работу, либо предоплату.

На вопрос Николая «Куда же ушли 400 тысяч рублей?» ИП Скорин дал ответ.

Николай Смирнов:

Задаток он не возвращает, так как считает, что четыре вида работ, которые мы определили раньше, он выполнил. Я попросил, чтобы он выдал мне распечатку электронной диагностики. Но мне ее не предоставили.

За разъяснениями на СТО к ИП Скорину отправилась и наша съемочная группа. Увы, только завидев нашу машину и явно почувствовав что-то неладное, горе-автомеханик тут же закрыл мастерскую.

Николай Смирнов:

Я — не единственный клиент, котрого обманула эта станция. И не только я один желаю, чтобы этот человек лишился лицензии на ремонт автомобилей.

Теперь качество технического обслуживания автомобилей ИП Скорину придется доказывать в суде. В случае выигрыша дела Николай Скорин получит не только 400 тысяч рублей задатка, но и все дополнительные расходы, плюс неустойку. Ни много ни мало, а это больше миллиона белорусских рублей.

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