Что делать, если от крема началась аллергия? Советы косметолога и юриста

Продавцы зачастую хвалят свой товар, даже будучи в курсе его низкого качества и несоблюдения всех норм хранения косметической продукции.

Наталья Алферчик попала именно в такую ситуацию: после использования крема, условия хранения и реализации которого не соблюдались, у девушки появились проблемы с кожей.

Наталья Алферчик:

На Новый год молодой человек подарил мне крем для лица. Когда я начала им пользоваться, на моем лице появилась сыпь. Дерматолог сказал мне, что ее причина может в креме. Молодой человек сказал мне, что купил крем на оптовом рынке в киоске.

Казалось бы, кремом внешность не испортишь. Но это только на первый взгляд. Возьмем коммерческий киоск, в котором, по словам дарителя крема, он его купил. Морозной ночью температура в киоске опускается от – 10 до –25 градусов. Утром приходит продавец, включает обогреватель и через час температура в помещении — уже 20 градусов тепла. После такого перепада температуры вряд ли можно назвать кремом субстанцию, которая многократно то замораживается, то размораживается.

В итоге на сомнительной косметической продукции зарабатывают не только производители и продавцы, но и косметологи. Именно им впоследствии приходится бороться с последствиями.

Олег Смирнов, руководитель курсов геронтокосметологии:

К нам часто обращаются за косметологической помощью молодые девушки, которые, по причине своей неопытности, пользуются не совсем качественной косметикой. У этой девушки (о Наталье Алферчик — CTV.by) выражена гиперемия, наблюдается небольшое шелушение кожи. В этом случае может возникнуть токсикодермия , а это заболевание серьезное для всего организма.

Опасность использования некачественного крема для организма в общем позволяет вернуть не только деньги, но и веру в справедливость.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Согласно пт. 7 Правил осуществления розничной торговли, продавец обязан обеспечить надлежащие условия хранения реализуемого товара. В данной ситуации достаточно сложно говорить о том, что условия хранения косметической продукции были надлежащими.

Если обобщить слова косметолога и юриста, вывод напрашивается следующий: не забывайте, что импортную косметику придется накладывать на свое лицо. Не верьте на слово продавцам. На худой конец требуйте удостоверение о гигиенической регистрации и регламентации. Впрочем, и это не всегда дает гарантию. Поэтому никогда не покупайте косметические средства там, где у вас возникают малейшие сомнения по поводу их качества. Покупайте продукцию проверенных фирм в проверенных местах. Иначе косметика не подчеркнет красоту женщины, а зачеркнет ее.

В аналогичную ситуацию попала еще одна девушка, воспользовавшись дорогой тушью, — у нее проявилась жесточайшая аллергия! Об этом случае читайте ЗДЕСЬ.

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