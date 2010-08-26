Что делать, если доставка пиццы оказалась платной, хотя в рекламной листовке указано, что доставка бесплатная?

Ирина Яровская заказала пиццу у одного из минских кафе. В рекламной листовке говорилось, что доставка является бесплатной, однако на деле все оказалось иначе.

Ирина Яровская:

Недавно сидели с подружкой дома и решили заказать пиццу. Как раз на глаза попалась листовка с номером телефона, где было написано: «Бесплатная доставка пиццы на дом». Позвонили по этому номеру, а нам сказали, что так как заказываем меньше, чем на 20 тысяч рублей, доставка будет платной.

Умышленно или нет, но составители рекламной листовки не указали, что для бесплатной доставки существует минимальная сумма заказа. То есть если вы проголодались и хотите заказать самую дешевую пиццу за 10 тысяч рублей, то бесплатно вам ее никто не доставит. Придется раскошелиться на более солидный заказ или остаться голодным.

Ирина Яровская:

Не было указано никаких дополнительных условий и ограничений. Это очень возмущает. Почему так? Они ведь обманывают людей! Не хотелось бы, чтобы другие покупатели попадались на эту же удочку.

Администратор кафе не стала отрицать, что информация в рекламной листовке расходится с действительностью и обещала уладить данный вопрос.

В последнее время установилась довольно жесткая конкуренция среди кафе, ресторанов и баров. Только в Минске насчитывается более 1800 объектов общественного питания. Неудивительно, что организации пытаются всеми способами привлечь клиентов, забывая о том, что предоставление недостоверной информации не только отпугивает покупателей, но еще и карается законом.

Алексей Коноплицкий, юрист:

В данном случае был нарушен закон «О защите прав потребителей», в частности ст. 5 закона, где говорится о том, что потребитель имеет право на предоставление ему полной и достоверной информации об оказываемой ему услуге. Если вы попали в аналогичную ситуацию, можете обращаться с письменным заявлением в Министерство торговли как главный государственный орган по защите прав потребителей и контролю за рекламой.

Если Ирина все же решит написать заявление в Министерство торговли, то вполне вероятно, что за допущенную в рекламной листовке погрешность организация может поплатиться штрафом. Кроме того, пиццерии придется изменить содержание рекламы и привести ее в соответствии с действительностью.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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