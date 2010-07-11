Чем может грозить незаконная перепланировка квартиры?

Светлана Беккерник забрасывала жалобами ЖЭС-19, чтобы отремонтировали крышу в ее доме по адресу ул. Кедышко, 21 в Минске. Оказалось, что дыры в кровле — это результат установки антенн жителями всего дома и Светланой в частности.

Светлана Беккерник:

Меня возмущает, что никто не хочет заниматься ремонтом кровли! У нас дыры в крыше! При таянии снега и обильных дождях вода льется по стенам. Маленькие дети постоянно болеют. У нас не раз горела проводка, все время боремся с плесенью, делаем ремонты…

Директор ЖЭУ-19 уверил, что ремонт крыши начнется уже в этом месяце.

Евгений Головаченко, директор КУП ЖЭУ-19:

Крыша находится в удовлетворительном состоянии, поэтому полностью ее ремонтировать нет смысла. Шифер менять необязательно. Возможно, необходимо заменить жесть, отливы, водоотвод… Нужно найти причины залития квартиры.

Мы осмотрели эту квартиру и выявили нарушение: в эту квартиру через шифер протянуты провода антенн.

Выходит, люди сами нарушили герметичность кровли. При обследовании комиссия выявила и другие, более серьезные нарушения со стороны жильцов — незаконные перепланировки.

Евгений Головаченко:

Будем составлять протокол на незаконную перепланировку в квартире. А залитие мы не отрицаем, но в этом есть и вина жильцов.

Жилищные службы решительно настроены наказать жалобщиков:

Евгений Головаченко:

Мы составляем документы и передаем в суд. А дальше – как решит судья: либо вернуть всё в проектное состояние, либо оформить все документы, согласно строительным нормам.

Итак, ремонт крыши для блага жильцов всего дома семье Беккерник дорого обойдется: штраф порядка 350 тысяч, плюс расходы на оформление перепланировки либо на восстановление прежних стен...

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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