80-летняя минчанка пишет жалобы во все инстанции, чтобы наказать соседку, которая установила спутниковую тарелку

Этот теплый июльский вечер 2012 года Тамара Михайловна запомнит надолго. Прогуливаясь возле дома, женщина случайно взглянула на окна своей квартиры и удивилась. На стене ее лоджии что-то появилось. Присмотревшись, Тамара Михайловна поняла, что это спутниковая антенна! Пенсионерка удивилась, возмутилась и стала искать правду!

Савенко Тамара:

Я пошла в ЖРЭО. Там мне объяснили правила установки и были удивлены, как соседка могла повесить антенну на балконе без моего ведома.

У нее своих два балкона!

От Тамары Михайлоны последовали заявления в районную и городскую администрации. От чиновников обеих организаций пришли идентичные ответы о том, что антенну следует демонтировать. Поэтому руководство ЖЭС № 52 отправило документы в суд. Пока шло разбирательство, хозяйка антенны время не теряла: заплатила штраф за самовольную установку, собрала все нужные документы и, пройдя инстанции, антенну узаконила! Поэтому суд встал на сторону хозяйки антенны. Тамара Михайловна уверена, что без ее согласия вешать антенну на ее стенку никто не имеет право!

Савенко Тамара:

Она меня просила подписать разрешение на эту антенну, но я ответила: нет, снимешь ты эту антенну.

Увы, мечты Тамары Михайловны ликвидировать антенну, так мечтами и остались. Антенна по- прежнему красуется на доме №70 по улице Калиновского и радует хозяйку цифровыми каналами. Претензии гражданки Савенко имели бы состоятельность, если бы антенну установили в ее лоджии или на передней ее стенке.

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Когда сосед по квартире установил на балконе другого гражданина без согласования с ним спутниковую антенну, то он нарушил правовладения пользования и распоряжения этой квартирой.

В нашем же случае антенна расположена на фасаде здания. Более того, 8 лет Тамара Михайловна даже не замечала злополучную антенну. Из ее квартиры даже при всем желании никак не увидеть тарелку. Поэтому говорить о том, что она как-то мешает жить — не совсем верно. Скорее конфликт нужен не ради решения проблемы, а ради конфликта.

Диалог с соседкой:

—Вы посоветуйте моей соседке, чтобы она обратилась к психиатру! У меня есть разрешения на эту антенну от всего руководства.

– Вы бы могли показать нам эти разрешения?

— А почему я обязана это телевидению показывать? Вы обратитесь в суд, обратитесь в горисполком, у них есть все копии!

И здесь соседка Тамары Михайловны совершенно права. Не зря же она прошла четыре судебных заседания и множество инстанций!

Диалог с соседкой:

—Зайдите, девушка.

— А мы можем зайти с оператором?

— Нет!

Она больная! Она от зависти терзает меня! ЖЭС, ЖРЭО, администрация, четыре суда, участковый, МЧС – все одно и то же говорят, все разрешения собраны. Осталось только лично к президенту обратиться.

Гражданку Смагину можно понять. Сколько можно доказывать, что ты не верблюд? Может быть, Тамаре Михайловне просто не хватает обычного человеческого внимания. И дельного ответа чиновников. Кстати, заметим, что даже средства массовой информации в ЖРЭО Первомайского района вызывают раздражение. Несколько дней корреспонденты программы пытались получить вразумительный ответ по поводу антенны. Увы, телефонные звонки уходили в никуда. Поэтому было принято решение навестить коммунальных начальников. Зря.

В ЖРЭО:

— Здравствуйте, как нам связаться с вашим директором? К нам обратилась женщина, проживающая по Калиновского 70 с жалобой, что без ее согласия на ее балконе установили антенну.

— Да, это нарушение. А директор есть?

— Нет, нет директора.

—Тогда позови сюда Дашкевича.

Но через пару минут волшебным образом появилась директор и выставила нас за дверь.

— Дайте свои данные. Я только что говорила с заместителем председателя. Кто вы и почему без согласования с администрацией приехали? У нас специалиста, который ведет перепланировки, здесь нет, и вам информацию не дадут. Так не делается. Надо друг друга уважать. Людям надо подготовиться.

Резонный ответ. Но как согласовать с коммунальщиками встречу, если невозможно даже дозвониться!

Ну а уважение надо заслужить!

Неужели трудно было уделить две минуты внимания и дать обстоятельный ответ. Мол, так и так. Все законно. Есть решение суда. Может быть, посмотрев по телевизору ответ коммунальщиков, Тамара Михайловна восприняла бы ситуацию здраво? Может быть, она перестала бы тревожить звонками, письмами и обращениями всех кого попало? В любом случае эта история должна послужить уроком для тех, кто однажды решит самовольно установить спутниковую антенну.

Елена Мойсейчик, юрист:

На данный момент установка такого оборудования возможна только после согласования проекта в местном распорядительном и исполнительном органах власти. Исполнитель обязан обратиться к заказчику и потребовать у него такой проект, который согласован в установленном законодательством порядке, произвести установку в соответствии с проектной документацией.

Если заказчик такой проект не предоставляет, исполнитель обязан объяснить заказчику все последствия.

А последствия – это штраф в размере от 10 базовых величин с последующим демонтажем за счет владельца.

Елена Мойсейчик, юрист:

Прежде всего, советую потребителю внимательно изучить договор и обратить внимание, действительно ли вам продается это оборудование с его монтажом. Потому что по факту организация, которая продает и обещает монтировать, в договоре может прописать только продажу оборудования, не более того.

Как показывает практика, большинство установщиков спутниковых антенн не волнует, есть ли у вас разрешение на монтаж. Обзвонив несколько таких фирм под именем их заказчика, только в одной сразу же спросили, есть ли разрешение на монтаж. Остальные же были готовы сделать все без документов. Но для собственной безопасности вам лучше сперва позаботится о нужной документации.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если такой договор имеется и вас не предупредили, что нужно предоставить согласованный проект, то потребитель вправе обратиться к исполнителю с требованием возместить дальнейшие повлекшие за собой затраты.

В зависимости от этого, является ли ваш дом обычной застройкой в спальном районе или же выходит на главный проспект, или является объектом историко-культурной ценности, требования ужесточаются. Отдельные граждане, дабы избежать лишних хлопот, устанавливают спутниковые антенны и кондиционеры и вовсе внутри лоджии. Увы, без согласования это тоже запрещено. В общем, прежде чем стать обладателем тарелочки с голубой каемочкой задумайтесь: а оно вам надо, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.