Зрители смогут спускаться в центр арены, где проходили гладиаторские бои. Колизей ждёт масштабная реставрация

Новости Италии. Римский Колизей ждет масштабная реставрация. В знаменитом памятнике архитектуры построят деревянную арену. Зрители смогут спускаться в центр сцены, где когда-то проходили гладиаторские бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старый пол археологи разобрали еще в конце XIX века. Сделано это было для того, чтобы изучить подземные тоннели, в которых перед ожесточенными схватками находились гладиаторы и животные.