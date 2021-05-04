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Зрители смогут спускаться в центр арены, где проходили гладиаторские бои. Колизей ждёт масштабная реставрация

04 мая 2021 09:44
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Новости Италии. Римский Колизей ждет масштабная реставрация. В знаменитом памятнике архитектуры построят деревянную арену. Зрители смогут спускаться в центр сцены, где когда-то проходили гладиаторские бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители смогут спускаться в центр арены, где проходили гладиаторские бои. Колизей ждёт масштабная реставрация-1

Старый пол археологи разобрали еще в конце XIX века. Сделано это было для того, чтобы изучить подземные тоннели, в которых перед ожесточенными схватками находились гладиаторы и животные.

Зрители смогут спускаться в центр арены, где проходили гладиаторские бои. Колизей ждёт масштабная реставрация-4

Новая деревянная платформа будет состоять из сотен вращающихся реек. Помимо экскурсий, на ней планируют проводить и культурные мероприятия. Реализовать проект намерены к 2023 году. Для этого потребуется 18,5 миллиона евро.

# Достопримечательности # Фотофакт

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