Зрители смогут спускаться в центр арены, где проходили гладиаторские бои. Колизей ждёт масштабная реставрация
Новости Италии. Римский Колизей ждет масштабная реставрация. В знаменитом памятнике архитектуры построят деревянную арену. Зрители смогут спускаться в центр сцены, где когда-то проходили гладиаторские бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старый пол археологи разобрали еще в конце XIX века. Сделано это было для того, чтобы изучить подземные тоннели, в которых перед ожесточенными схватками находились гладиаторы и животные.
Новая деревянная платформа будет состоять из сотен вращающихся реек. Помимо экскурсий, на ней планируют проводить и культурные мероприятия. Реализовать проект намерены к 2023 году. Для этого потребуется 18,5 миллиона евро.