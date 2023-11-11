Жозеп Боррель призвал ЕС компенсировать помощь США

Глава внешнеполитического департамента ЕС Жозеп Боррель обратился к странам Евросоюза с призывом быть готовы к компенсации за возможное снижение американской помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ЕС уже оказывает Киеву большую помощь, чем США, и обратился с призывом к единству для принятия Украину в европейскую семью.



Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о приеме Украины в ЕС, но конечное решение должно быть вынесено руководителями ЕС на саммите в декабре. Впрочем, начало переговоров не является гарантией быстрого вступления, как это показывает пример Турции. Между тем, по данным Bloomberg, ЕС не выполняет своего обещания в течение года поставить Украине 1 млн снарядов.

