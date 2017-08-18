Житель Барселоны: Людей в центре стало еще больше, туристы пошли на место, где это произошло

Новости Испании. В Испании растет число погибших в результате серии терактов. Жертвами трагедии стали 14 человек, более 100 пострадали (среди них граждане трех десятков стран), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в Мадриде открыло телефон горячей линии в связи с терактами в Испании. Дипломаты рекомендуют соотечественникам избегать большого скопления людей и выйти на связь с родственниками. Пока информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Барселоне нет. В Испании объявлен трехдневный национальный траур.

Развитие событий в видеоинформации.

Президент Беларуси выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI, родным и близким погибших.