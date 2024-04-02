Жертвами непогоды на востоке Китая стали 4 человека

По меньшей мере четыре человека погибли, более 10 пострадали из-за непогоды в Китае, Стихия обрушилась на восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сутки там бушевали сильный ветер и грозы. Затоплен город Наньчан. Мегаполис, в котором живет около семи миллионов человек, столкнулся с транспортным коллапсом. Некоторые районы были временно закрыты для движения. Синоптики повысили уровень опасности. Ожидается шквалистый ветер, возможны подтопления.