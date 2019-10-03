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Женщины Саудовской Аравии смогут служить в армии

03 октября 2019 12:36
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Новости Саудовской Аравии. Саудовским женщинам впервые в истории страны разрешили служить в вооружённых силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время Саудовская Аравия была самой закрытой арабской страной с консервативными взглядами.

Женщины Саудовской Аравии смогут служить в армии-1

Только после прихода к власти нынешнего короля и его сына ситуация начала меняться. В 2019 году женщинам старше 21 года разрешили выезжать за границу без сопровождения мужчин-опекунов. Теперь же ещё одно новшество – женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Женщины Саудовской Аравии смогут служить в армии-4

# Права человека # Фотофакт

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